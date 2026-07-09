В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев подчеркнул, что драйвером похода в кинотеатр была сама личность известного поп-исполнителя.

«Главным и стержневым элементом этого проекта является сама фигура Майкла Джексона. Это уникальная и непревзойдённая величина в музыкальном мире и в шоу‑бизнесе. Пожалуй, нет человека, который не знал бы песен Майкла Джексона или не испытывал к ним тёплых чувств. Драйвером привлечения внимания и стимулом пойти на фильм, безусловно, стала сама личность артиста. Какой бы противоречивой она ни была, фигура Майкла Джексона точно никого не оставляет равнодушным. Неудивительно, что фильм о нём побудил многих зрителей отправиться в кинотеатр, чтобы увидеть проект на большом экране», — сказал он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН отметил, что Майкл Джексон до сих пор звучит гениально, поэтому фильм про его жизнь и характер зацепил все поколения, включая зумеров. Сборы картины в России на данный момент превысили 1,8 миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

