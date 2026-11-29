Минтранс РФ поддержал предложение о едином черном списке авиадебоширов
Министерство транспорта России поддерживает предложение депутатов о едином «черном» списке авиадебоширов, сообщил ТАСС глава ведомства Дмитрий Ядров.
С помощью него перевозчики смогут отказывать в перелетах. Соответствующие проекты изменений в Воздушный кодекс и КоАП внесены в Госдуму. «Безопасность полетов, спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров - безусловный приоритет, и здесь законодательная база должна быть максимально действенной», - указал Ядров.
В настоящее время каждая авиакомпания ведет собственный список таких пассажиров, которым может отказывать. Перечень ведется с 2018 года.
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил НСН, что единый «чёрный список» дебоширов облегчит жизнь авиакомпаниям, а увеличение запрета на перевозку с года до трёх будет более справедливым и ощутимым наказанием для нарушителей.
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