BadComedian не понял «претензий» Безрукова к Борисову из-за «Оскара»
Евгений Баженов заявил НСН, что Никита Михалков, например, гордится своим «Оскаром», что абсолютно нормально для всех режиссеров и актеров.
Номинация на «Оскар» не помешает Юре Борисову номинироваться и на «Бриллиантовую бабочку», заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Народный артист России Сергей Безруков обратился к актеру Юре Борисову, которого планируют уже во второй раз номинировать на премию «Оскар», заявив, что в России теперь есть собственная кинонаграда – «Бриллиантовая бабочка». Баженов не понял таких намеков.
«Чем больше наград получает актер, тем лучше. Зачем отказываться от «Оскара» ради «Бабочки» или другой награды, или от «Бабочки» ради «Оскара»? Если Борисова номинируют на «Бабочку», пусть и ее получает. Никита Сергеевич Михалков у нас, например, на «Оскар» ездил, тоже радуется этой награде, является оскароносным режиссером, и это его заслуга, которую нельзя отрицать. Странно, что к Юре Борисову какие-то могут быть «претензии» на этот счет и намеки. Юра Борисов много в российском кино снимается, я думаю, что у него есть фильмы, которые попадают под критерии «Бриллиантовой бабочки». Что касается самого Безрукова, Россия пока не отправляет картины на «Оскар», а в западных проектах Безруков не участвует. Я назвать фильмы-претенденты на эту награду с его участием не могу», - отметил он.
В октябре журнал Variety сообщал, что Борисова планируют выдвинуть на премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» в рамках наградной кампании фильма «Искусственный». Там он сыграл совместно с Эндрю Гарфилдом, который также будет выдвинут на премию в номинации лучшего исполнителя роли второго плана. В 2025 году Борисов уже был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме Шона Бэйкера «Анора».
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