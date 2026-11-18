«Чем больше наград получает актер, тем лучше. Зачем отказываться от «Оскара» ради «Бабочки» или другой награды, или от «Бабочки» ради «Оскара»? Если Борисова номинируют на «Бабочку», пусть и ее получает. Никита Сергеевич Михалков у нас, например, на «Оскар» ездил, тоже радуется этой награде, является оскароносным режиссером, и это его заслуга, которую нельзя отрицать. Странно, что к Юре Борисову какие-то могут быть «претензии» на этот счет и намеки. Юра Борисов много в российском кино снимается, я думаю, что у него есть фильмы, которые попадают под критерии «Бриллиантовой бабочки». Что касается самого Безрукова, Россия пока не отправляет картины на «Оскар», а в западных проектах Безруков не участвует. Я назвать фильмы-претенденты на эту награду с его участием не могу», - отметил он.

В октябре журнал Variety сообщал, что Борисова планируют выдвинуть на премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» в рамках наградной кампании фильма «Искусственный». Там он сыграл совместно с Эндрю Гарфилдом, который также будет выдвинут на премию в номинации лучшего исполнителя роли второго плана. В 2025 году Борисов уже был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме Шона Бэйкера «Анора».

