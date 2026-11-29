В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20
29 ноября 202608:01
Денис Постольский
Президент России Владимир Путин пока не принял решения о поездке в США для участия в саммите «Большой двадцатки», сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Нет, не принято», — заявил он. Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря. США пригласили на него президента России.
Ранее Путин сообщил, что Трамп вновь пригласил его на саммит G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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