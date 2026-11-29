Гросси ответил на истерику Киева из-за назначения россиянина в МАГАТЭ
Назначение представителя России Алексея Ферапонтова на руководящую должность в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является рядовым кадровым решением, сообщил BBC генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
По его словам, это не повод для политических выводов. «Назначая человека, я не назначаю политику, я не вознаграждаю страну», — указал он. Гросси заявил, что раньше на этой должности тоже был россиянин, и тогда это не вызвало возмущения.
Отмечается, что в международных организациях работают специалисты из разных стран, а их независимость закреплена Уставом ООН.
МАГАТЭ является «ручной» организацией Запада, а ее работа на ЗАЭС крайне неэффективна, и назначение россиянина заместителем главы Агентства не изменит ситуацию, заявил НСН доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. По его мнению, России стоит рассмотреть выход из МАГАТЭ.
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