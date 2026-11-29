По его словам, это не повод для политических выводов. «Назначая человека, я не назначаю политику, я не вознаграждаю страну», — указал он. Гросси заявил, что раньше на этой должности тоже был россиянин, и тогда это не вызвало возмущения.

Отмечается, что в международных организациях работают специалисты из разных стран, а их независимость закреплена Уставом ООН.

МАГАТЭ является «ручной» организацией Запада, а ее работа на ЗАЭС крайне неэффективна, и назначение россиянина заместителем главы Агентства не изменит ситуацию, заявил НСН доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. По его мнению, России стоит рассмотреть выход из МАГАТЭ.

