Сборы «Холопа-3» превысили 1 млрд рублей

НОВЫЙ «ХОЛОП» — НОВЫЙ «МИЛЛИАРДЕР»

Новая картина режиссера Клима Шипенко стала седьмой лентой, сборы которой в 2026 году в российском прокате превысили 1 млрд рублей. На момент написания материала касса «Холопа-3», по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составляет 1 млрд 1 млн 903 тысячи 49 рублей.

При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН говорил, что фильм могут показывать долго, если он «зайдет» зрителям, тогда картина может собрать даже 1,5 млрд рублей.

«Мы понимали, что у "Холопа" на старте не будет цифр, как в новогодний период. Диапазон миллиарда-полутора может сложиться у проекта, если зритель будет на него ходить», - сказал он.