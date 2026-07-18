Сборы «Холопа-3» превысили 1 млрд рублей

Новый фильм режиссера Клима Шипенко стал седьмой картиной, которая в 2026 году смогла заработать в российском прокате такую кассу. 

Сборы очередного продолжения популярной российский комедии «Холоп» в отечественном прокате превысили 1 млрд рублей. Ленте удалось сделать это чуть больше чем через месяц после начала проката. Премьера фильма «Холоп-3» состоялась 11 июня.

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НОВЫЙ «ХОЛОП» — НОВЫЙ «МИЛЛИАРДЕР»

Новая картина режиссера Клима Шипенко стала седьмой лентой, сборы которой в 2026 году в российском прокате превысили 1 млрд рублей. На момент написания материала касса «Холопа-3», по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составляет 1 млрд 1 млн 903 тысячи 49 рублей.

При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН говорил, что фильм могут показывать долго, если он «зайдет» зрителям, тогда картина может собрать даже 1,5 млрд рублей.

«Мы понимали, что у "Холопа" на старте не будет цифр, как в новогодний период. Диапазон миллиарда-полутора может сложиться у проекта, если зритель будет на него ходить», - сказал он.

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В свою очередь председатель АВК Алексей Воронков в разговоре с НСН заметил, что, хотя общая касса кинотеатров в июне и не дотянула до 4,5 млрд рублей, фильмы «Майкл» и «Холоп-3» помогли привлечь в кинозалы немало зрителей.

«У "Холопа 3" довольно хорошее сарафанное радио. Закрывать его сборы еще рано. Потенциала релиза должно хватить минимум на 2 млрд рублей. Надеемся, что он минимум месяц простоит на экранах. В любом случае честь и хвала продюсерам, которые ставят большие проекты на летнее время», - отметил он.

По сюжету нового «Холопа» супруги Лена и Борис Вяземские собираются продать семейную компанию и развестись, поэтому их дети обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают в эпоху Петра I, где им предстоит переосмыслить прошлое и отношение к семье.

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Роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Кристина Асмус, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова. Главной звездой трилогии остается сербский актер Милош Бикович, исполнивший роль Гриши.

Первый «Холоп» вышел в декабре 2019 года, став одним из самых кассовых российских фильмов в истории. Его сборы, по данным ЕАИС Фонда кино, превысили 3 млрд 82 млн рублей. Касса второй картины, появившейся на больших экранах в 2024-м, составила, по данным системы, более 3 млрд 842 млн рублей. На российскую комедию сняли множество ремейков в разных странах.

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ДРУГИЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ»

Кроме «Холопа-3» в 2026 году в российском прокате еще шесть фильмов уже заработали более 1 млрд рублей. Двое из них — иностранные ленты: «Майкл» и «Горничная». Остальные — российские киносказки.

Первыми в новогодние праздники «миллиардерами» стали «Чебурашка-2» (по данным ЕАИС, более 6 млрд рублей), «Простоквашино» (более 2,4 млрд рублей) и «Буратино» (свыше 2,3 млрд рублей). Еще одним «миллиардером» этого года оказалась экранизация «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Лента режиссера Сарика Андреасяна, по подсчетам ЕАИС, заработала более 2 млрд 99 млн рублей.

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Касса «Горничной» с Синди Суини, согласно информации системы, превысила 1 млрд 395 млн рублей. При этом сборы «Майкла» уже почти достигли 2 млрд рублей. Лента вышла на большие экраны в России 28 мая и до сих пор идет в кинотеатрах. На момент написания материала ее сборы, по подсчетам ЕАИС, составляют 1 млрд 960 млн 346 тысяч 299 рублей.

Кроме того, «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории кино. По информации на 13 июля, мировые кассовые сборы фильма Антуана Фукуа об истории жизни певца Майкла Джексона превысили $1 млрд, пишет Variety. Картина, главную роль в которой исполнил племянник знаменитости Джафар Джексон, побила предыдущий рекорд байопика Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Этот фильм заработал в прокате $975 млн.

Ранее Милош Бикович рассказал спецкору НСН, что третья часть «Холопа» получилась очень солнечной и трогательной, а самому актеру очень понравилось участвовать в динамичных съемках на корабле.

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ФОТО: ТАСС/Геодакян Артем
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