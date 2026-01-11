«Чебурашка», «Простоквашино», «Буратино»: Сказки подарили кинотеатрам миллиарды на Новый год

БОГАТЕНЬКИЙ «БУРАТИНО» И МИЛЛИАРДЫ «ПРОСТОКВАШИНО»

11 января, в последний день праздничных выходных, сборы новой киносказки «Буратино» в российском кинопрокате превысили 2 млрд рублей. Фильм Игоря Волошина стал третьим проектом, который в новом году смог преодолеть эту отметку. Днем ранее аналогичный рубеж покорился и картине Сарика Андреасяна «Простоквашино».

Обе ленты свой первый миллиард рублей в прокате заработали через четыре дня после появления на больших экранах. Их премьеры состоялись 1 января 2026 года.