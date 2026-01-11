«Чебурашка», «Простоквашино», «Буратино»: Сказки подарили кинотеатрам миллиарды на Новый год

Общие сборы первых трех фильмов-«миллиардеров» 2026 года в праздничном прокате, по предварительным подсчетам, составили около 9 млрд рублей. 

В новогодние праздники 2026 года сразу три российских фильма в отечественном прокате смогли заработать по несколько миллиардов рублей. Речь идет о «Чебурашке-2», заработавшем более 4,8 млрд рублей, а также о «Простоквашино» и «Буратино», собравших свыше 2 млрд рублей.

БОГАТЕНЬКИЙ «БУРАТИНО» И МИЛЛИАРДЫ «ПРОСТОКВАШИНО»

11 января, в последний день праздничных выходных, сборы новой киносказки «Буратино» в российском кинопрокате превысили 2 млрд рублей. Фильм Игоря Волошина стал третьим проектом, который в новом году смог преодолеть эту отметку. Днем ранее аналогичный рубеж покорился и картине Сарика Андреасяна «Простоквашино».

Обе ленты свой первый миллиард рублей в прокате заработали через четыре дня после появления на больших экранах. Их премьеры состоялись 1 января 2026 года.

На момент написания материала, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы «Простоквашино» составили 2 млрд 61 млн 19 тысяч 818 рублей, а «Буратино» — 2 млрд 38 млн 819 тысяч 521 рубль.

Так, картины стали вторым и третьим фильмами-«миллиардерами-2026», уступив первенство «ушастому рекордсмену» — «Чебурашке-2». В настоящий момент сборы ленты Дмитрия Дьяченко превысили 4,8 млрд рублей.

УСПЕХИ «ЧЕБУРАШКИ»

Продолжение ленты про приключения Чебурашки и Гены стало первым фильмом-«миллиардером» в 2026 году. Он заработал 1 млрд рублей уже на второй день проката.

«Чебурашка-2» побил несколько рекордов, в том числе он вошел в тройку самых кассовых фильмов России. Ленте удалось превзойти результат главного кассового лидера прошлого года — картины Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Этот фильм, по данным ЕАИС, собрал свыше 3,3 млрд рублей.

К тому же «Чебурашка-2» побил рекорд по скорости кассовых сборов, преодолев отметку в 3 млрд рублей всего за пять дней после начала проката.

«Наши прогнозы фильм уже превзошел, а к каким итоговым результатам мы придем — станет понятно в феврале», - сказал РИА Новости продюсер проекта Эдуард Илоян.

Однако картине пока так и не удалось побить рекорд по сборам первой части, которая в 2023 году заработала в прокате более 6,7 млрд рублей, и стала самым кассовым российским фильмом в истории. На момент написания материала сборы «Чебурашки-2», по данным ЕАИС, составляют 4 млрд 891 млн 527 тысяч 77 рублей. При этом лента стала вторым самым кассовым фильмом в истории отечественного кинематографа, обогнав «Холоп-2» с кассой более 3,8 млрд рублей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Между тем, создатели проекта уже объявили дату выхода третьей части франшизы о Чебурашке. Так, Эдуард Илоян рассказал РИА Новости, что «Чебурашка-3» выйдет в прокат 1 января 2027 года. По его словам, франшиза превратилась в настоящую новогоднюю традицию для россиян, поэтому решение о ее продлении на третью часть было закономерным.

Сам режиссер фильмов про Чебурашку говорил, что в будущей ленте зрители увидят семью главного героя. По словам Дмитрия Дьяченко, третья часть «будет еще веселее и еще душещипательнее».

«Там будет несколько героев, и у каждого свой характер. То есть это будет Чебурашка в пятой степени: семья состоит из пятерых», - приводит слова режиссера РИА Новости.

Кроме того, известно, что создатели «Чебурашки» уже ведут переговоры о выходе картины в международный прокат. Эдуард Илоян в разговоре с изданием подчеркнул, что команда надеется в ближайшее время не только представить фильм зарубежным зрителям, но и значительно расширить армию поклонников ушастого персонажа за пределами России.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что в 2025 году в российском прокате было 11 фильмов-«миллиардеров», среди которых оказалась одна голливудская лента и два фильма 2024 года.

ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
