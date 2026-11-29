По данным издания, речь идет о событиях марта 2026 года. Глава компании SpaceX Илон Маск «был в ярости, узнав о двух случаях несанкционированного использования его систем спутниковой связи». Руководство SpaceX пришло к выводу, что Пентагон использовал для управления беспилотными летательными аппаратами наиболее дешевый, предназначенный лишь для наземных операций, план спутниковой связи военного назначения Starshield.

Иран мог применить Starlink для нанесения удара, в том числе по американскому военному объекту в Кувейте, в результате которого погибли шесть американских военнослужащих.

Ранее Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи из-за Starshield, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

