СМИ: Иран мог использовать Starlink для удара по объектам США
Американская система спутниковой связи Starlink могла быть использована Тегераном для ударов по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает The Washington Post.
По данным издания, речь идет о событиях марта 2026 года. Глава компании SpaceX Илон Маск «был в ярости, узнав о двух случаях несанкционированного использования его систем спутниковой связи». Руководство SpaceX пришло к выводу, что Пентагон использовал для управления беспилотными летательными аппаратами наиболее дешевый, предназначенный лишь для наземных операций, план спутниковой связи военного назначения Starshield.
Иран мог применить Starlink для нанесения удара, в том числе по американскому военному объекту в Кувейте, в результате которого погибли шесть американских военнослужащих.
Ранее Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи из-за Starshield, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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