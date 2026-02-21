Сборы «Сказки о царе Салтане» Андреасяна превысили 1 млрд рублей

При этом ранее в этот день другой «рекордсмен»-«миллиардер» «Чебурашка-2» обновил свою кассу до 6 млрд рублей, приблизившись к рекорду первой части картины Дмитрия Дьяченко.

«СКАЗКА» НА МИЛЛИАРД

Экранизация одноименной сказки поэта Александра Сергеевича Пушкина стала пятым фильмом в российском прокате, который смог заработать более 1 млрд рублей в 2026 году. Это произошло на девятый день после премьеры ленты и в первый день февральских праздничных выходных.