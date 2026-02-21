Сборы «Сказки о царе Салтане» Андреасяна превысили 1 млрд рублей
Картина стала пятым фильмом-«миллиардером» в российском прокате с начала 2026 года.
Кассовые сборы нового фильма «Сказка о царе Салтане» превысили 1 млрд рублей. Ленте удалось преодолеть эту отметку всего через девять дней после начала проката. Сказка стала пятым фильмом-«миллиардером» в российском прокате с начала 2026-го.
При этом ранее в этот день другой «рекордсмен»-«миллиардер» «Чебурашка-2» обновил свою кассу до 6 млрд рублей, приблизившись к рекорду первой части картины Дмитрия Дьяченко.
«СКАЗКА» НА МИЛЛИАРД
Экранизация одноименной сказки поэта Александра Сергеевича Пушкина стала пятым фильмом в российском прокате, который смог заработать более 1 млрд рублей в 2026 году. Это произошло на девятый день после премьеры ленты и в первый день февральских праздничных выходных.
«Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна вышла на большие экраны 12 февраля. Спустя всего три дня проката картина успела заработать более 650 млн рублей, что увеличило ее шансы на пути к кассе в 1 млрд рублей.
По итогам первого прокатного уикенда сказка с Павлом Прилучным и Лизой Моряк в главных ролях возглавила российский прокат. В эти выходные фильм может вновь повторить свой успех.
На момент написания материала, сборы нового семейного фильма Андреасяна, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составляют 1 млрд 35 млн 768 тысяч 91 рубль.
«"Сказка о царе Салтане" очень круто и мощно забрала внимание зрителя в сегменте семейной аудитории. Своей визуальной красотой, картинкой задала определенную планку для индустрии. Зритель проголосовал очень ярко и лояльно рублем и своим посещением фильма на первом уикенде. Обойти "Простоквашино" или "Буратино" по сборам будет сложно. Однако с учетом того, что у этого мощного семейного хита по сути не будет конкурентов в прокате до выхода "Царевны-лягушки-2" в начале марта, "Сказке о царе Салтане" вполне посильна планка в 2 млрд рублей», - предположил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Роли в картине исполнили Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров. Продюсерами проекта выступили Сарик и Гевонд Андреасян, Максим Филатов.
«Сказка о царе Салтане» стала пятым фильмом, которому в 2026 году удалось собрать в российском прокате более 1 млрд рублей. В этом списке также оказались семейные картины «Чебурашка-2» (более 6 млрд рублей), «Простоквашино» (более 2,4 млрд рублей), «Буратино» (свыше 2,3 млрд рублей) и американский триллер «Горничная» (свыше 1,2 млрд рублей).
В 2025 году в российском прокате было сразу 11 фильмов-«миллиардеров», причем два из них вышли на большие экраны в декабре 2024-го. Среди прошлогодних «киномиллиардеров» оказались в том числе несколько отечественных экранизаций сказок и зарубежная франшиза «Иллюзия обмана-3».
«ЧЕБУРАШКА-2» ПОБЬЕТ РЕКОРД?
21 февраля также стало известно, что сборы фильма режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка-2» наконец превысили 6 млрд рублей, что позволило картине еще ближе подобраться к рекорду первой части. Это произошло больше чем через месяц после начала проката. Продолжение истории про Чебурашку и Гену вышло на большие экраны 1 января.
К отметке в 6 млрд после новогодних праздников лента подпиралась долго, хотя до этой цифры ей оставалось не так уж и много. На момент написания материала сборы картины, по данным ЕАИС, составляют 6 млрд 4 млн 404 тысячи 9 рублей.
Свою основную кассу «Чебурашка-2» собрал именно в новогодние праздники. Тогда же фильм установил сразу несколько рекордов, став вторым кассовым проектом в истории отечественного кино. Он до сих пор уступает лишь оригинальному «Чебурашке», который вышел в прокат в 2023 году и заработал более 6,7 млрд рублей.
Однако ранее председатель АВК Алексей Воронков в разговоре с НСН предполагал, что «Чебурашке-2» понадобится три месяца, чтобы превысить сборы первого «Чебурашки» и стать самым кассовым фильмом в истории России.
«Эффект успеха первой части отразился и на второй части. "Чебурашка" выстрелил, потому что его реклама и продукт был виден уже два года назад, и все понимали, чего ждать. Как минимум, те, кто попробовал посмотреть первую часть, пришли на вторую. Если бы в этом году не выходили "Буратино" и "Простоквашино", "Чебурашка-2" уже собрал бы выручку под 7 млрд. Если "Чебурашка-2" отработает еще три месяца, как это было с прошлым "Чебурашкой", он вполне может обойти его по сборам», - заметил он.
При этом «Чебурашка-2» смог установить и личные рекорды. Так, например, картина побила рекорд по скорости кассовых сборов. Она смогла заработать 3 млрд рублей всего за пять дней проката. К тому же «Чебурашка-2» стал шестым фильмом в истории отечественного кино, преодолевшим эту планку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее член совета АВК Роман Исаев в интервью НСН заявил, что у фильма «Король и Шут. Навсегда» есть шансы показать достойную кассу благодаря верному ядру аудитории поклонников музыкальной группы. Однако, по его словам, картина вряд ли повторит успех фильма «Руки Вверх!» 2024 года, который заработал более 968 млн рублей.
