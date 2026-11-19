Фильм «Черный шёлк», который стал продолжением франшизы, точно дойдет до миллиарда или около того, к тому же он имеет важное значение для страны в контексте развития отношений с Китаем. Об этом НСН рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Президент России Владимир Путин отметил влияние культуры на отношения между государствами и привел в пример российско-китайский фильм «Черный шёлк». «Вы упомянули про "Красный шёлк», и сейчас вот "Черный шёлк" выходит. Наши ведущие коллективы, музыканты, театральные деятели постоянно обмениваются друг с другом. Это очень сильно сближает людей и повышает уровень доверия между государствами», — сказал он, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Антона Золотницкого. Воронков раскрыл, почему эта картина так важна.

«На сегодняшний день это единственная франшиза, которая на протяжении трех лет олицетворяет совместное кинопроизводство с Китаем. Отрадно то, что оно уже есть. С учетом того, что эти фильмы пока не попали в мировые тренды, наверное, ранее вместе с китайскими сборами по сумме вышло не очень много. Но хорошо, что этот путь начался. Жалко, что у нас всего лишь один фильм в совместном производстве. В России такие фильмы показывают довольно хорошие сборы. То, что фильм пропагандирует президент страны, естественно, повысит к нему интерес. Не знаю, насколько правообладатели договорятся с рекламой на Госуслугах или на государственных информационных ресурсах, как это было с «Рождением империи», но в любом случае это плюс», — рассказал он.

Также Воронков высказал мнение, почему этот фильм упомянул в своей речи сам глава государства и чем он отличается от остальных российских проектов.

«Все понимают, что это удачная франшиза. Мы все понимаем, что до миллиарда он должен собрать, ну или в пределах миллиарда. Ранее президент упоминал фильм «Рождение империи», я думаю, из-за хороших отношений с Никитой Сергеевичем, ну, и, вероятно, название фильма тоже зашло. В этот раз, я думаю, это в частности касается истории с совместным с китайским производством. Последние 2–3 года мы максимально сильно смотрим в сторону Китая. И, естественно, большие фильмы, которые снимаются совместно с китайской стороной, на сегодняшний день становятся, помимо художественного ядра взаимоотношений, еще и большим политическим аспектом. Так что это укладывается в программу культурного сближения с Китаем. Это знаковая история», — отметил он.

Премьера шпионского детектива "Черный шёлк" состоится весной. Он станет продолжением российско-китайской картины «Красный шёлк». Одним из главных героев новой истории, которая основанная на реальных событиях, стал легендарный разведчик Рихард Зорге. Напомним, что кассовые сборы «Красного шёлка» в России составили более 688 млн рублей.

Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова рассказала, что действие в фильме будет происходить «и на дирижабле, и на корабле, в Шанхае, и в России». В картине сыграют Милош Бикович, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Также к актерскому составу присоединится Максим Матвеев, который сыграет Зорге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

