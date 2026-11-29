Ученые NASA обнаружили сходство с климатическим событием 1997–1998 годов, сопровождавшимся масштабными погодными аномалиями по всему миру. При этом его последствия способны затронуть и Россию. По прогнозу Всемирной метеорологической организации, превышение температуры поверхности океана над нормой в период с ноября 2026 по январь 2027 года может достигать 3,8 °C. Пик аномалии ожидается в конце декабря.

По словам российских экспертов, влияние Эль-Ниньо на погоду в России не является определяющим. Доктор географических наук, профессор МГУ Дарья Гущина заявила, что статистическая связь между сильным Эль-Ниньо и тёплой зимой в Евразии существует, но на температуру влияют и другие процессы, среди которых — внезапное стратосферное потепление, которое произошло в ноябре и способствует формированию блокирующих антициклонов, провоцирующих сильные морозы.

Согласно прогнозу Северо-Евразийского климатического центра, в большинстве регионов РФ зима ожидается теплее климатической нормы. При этом ожидаются резкие колебания температуры. Исключение составит Дальний Восток, где сезон будет более суровым, чем предыдущий. Прежде всего, речь идет о побережьях Охотского моря и Камчатки.

Ранее климатолог рассказала, какой будет зима в России при «супер-Эль-Ниньо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

