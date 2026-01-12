«Чебурашка против Чебурашки»: Победитель новогодней кинобитвы замахнулся на рекорд РФ
«Чебурашке 2» понадобится три месяца, чтобы превысить 7-миллиардные сборы первого «Чебурашки» и стать самым кассовым фильмом в истории России, сказал в эфире НСН Алексей Воронков.
Фильм «Чебурашка 2» может побить рекорд первой части франшизы, которая является самой кассовой картиной в российской истории, заявил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Семейный фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2» вышел на экраны 1 января 2026 года и к 12 января заработал около 5 млрд рублей, существенно опередив двух других участников новогодней битвы – фильмы «Простоквашино» и «Буратино» (собрали по 2 млрд рублей). Воронков объяснил, в чем феномен «Чебурашки».
«Несомненно, эффект успеха первой части ("Чебурашка" собрал в прокате более 7 млрд рублей – прим. НСН) отразился и на второй части. "Чебурашка" выстрелил, потому что его реклама и продукт был виден уже два года назад, и все понимали, чего ждать. Как минимум, те, кто попробовал посмотреть первую часть, пришли на вторую. В этом году в праздники вышли три абсолютно классные картины для детской семейной аудитории, и все три отработали на ура. Зритель метался, сложно было надеяться, что что человек придет три раза за Новый год на фильм с детской семейной аудиторией. Мы понимали, что один-два похода - это потолок. Первым фильмом зритель выбирал "Чебурашку", которого уже знал и понимал, а вторым - либо "Простоквашино", либо "Буратино"», - пояснил глава АВК.
По его мнению, «Чебурашке 2» нужно еще три месяца в прокате для рекорда.
«Если бы в этом году не выходили "Буратино" и "Простоквашино", "Чебурашка 2" уже собрал бы выручку под 7 миллиардов. Если "Чебурашка 2" отработает еще три месяца, как это было с прошлым "Чебурашкой", он вполне может обойти его по сборам. При этом, согласно опросам, большинство зрителей, которые выходили с сеансов в наших кинотеатрах, были шокированы качеством и "Простоквашино", и "Буратино"», - заключил собеседник НСН.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что кассовые сборы российских фильмов в новогодние праздники стали рекордными в истории. При этом он высказал мнение, что три семейных релиза на новогодних праздниках «совершенно не нужны», поскольку «размыли» аудиторию.
