Фильм «Чебурашка 2» может побить рекорд первой части франшизы, которая является самой кассовой картиной в российской истории, заявил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Семейный фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2» вышел на экраны 1 января 2026 года и к 12 января заработал около 5 млрд рублей, существенно опередив двух других участников новогодней битвы – фильмы «Простоквашино» и «Буратино» (собрали по 2 млрд рублей). Воронков объяснил, в чем феномен «Чебурашки».