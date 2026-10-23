«Либеральное проиграло»: Почему «Рождение империи» Кравчука понравится зрителям
В российском обществе есть запрос на патриотизм, поэтому у фильма Андрея Кравчука про Петра I есть все шансы на успех, сказал НСН Александр Шпагин.
Новую картину Андрея Кравчука о Петре I уже похвалил президент Владимир Путин. В беседе с НСН кинокритик Александр Шпагин, который, как и большинство россиян фильм пока не посмотревший, все же нашел объяснение такой лестной оценке со стороны главы государства.
В России за последние четыре года готовится к выходу уже третья картина, посвященная императору Петру I. В 2022 году на экраны вышел «Петр I: Последний царь и первый император», в 2025-2026 годах на Первом канале выходил сериал «Государь» с Константином Плотниковым в роли Петра, а 29 октября в прокат выйдет драма Андрея Кравчука «Рождение империи». Последний уже оценил сам президент Владимир Путин, назвав картину «настоящим произведением искусства». По словам Шпагина, высокая оценка картины Кравчука со стороны главы государства его не удивила.
«Андрей Кравчук – это имя. Он снял "Союз спасения". Это был, на мой взгляд, лучший исторический фильм за последние 30 лет. Так же, как и "Викинг" хорошая историческая картина. А Путин очень любит неглупые исторические фильмы, поэтому, наверное, посмотрел и похвалил», — отметил Шпагин.
По мнению критика, после 2022 года в российском обществе сформировался запрос на патриотизм, поэтому такие фильмы сейчас будут пользоваться спросом.
«У нас возникло совершенно новое сознание – патриотическое. До этого было демократическое, потом, скорее, либеральное. Но либеральное проиграло, и пришло патриотическое. Только недавно был на шоу, где обсуждали расплодившиеся памятники Сталину, больше 100 уже, и Ивану Грозному. Поэтому не удивительно, кстати, что Бортко снимает сериал "Сталин", и я думаю, что еще что-нибудь и про Грозного поставят. И естественно, все это будет все с большей реабилитацией Сталина и Грозного. То же касается и Петра I. Это запрос на державность, патриотизм в обществе. Кстати, ничего против воплощения образа Петра на экране я не имею. Это была фигура достаточно непростая, но, безусловно, в сторону позитива. Петр был строителем, а не разрушителем. В отличие от того же Грозного, который так строил, что все разрушал», — сказал Шпагин.
Критик считает, что несмотря на то, что картина Кравчука будет уже третьей за последние годы, где центральный герой Петр I, публика не устанет.
«Думаю, такой опасности нет. Потому что все предыдущие проекты не были в такой степени известными. Это были какие-то сериалы, которые не проявились в народном сознании. Про Петра, пока это не стало культовым, пока это не стало национальным мифом, можно снимать и снимать», — считает Шпагин.
В том, чтобы фильм, посвященный крупным историческим фигурам стал успешным, уверен критик, ключевую роль должна играть историческая достоверность.
«У нас практически не было хороших исторических фильмов. Потому что у нас были соцреалистические исторические фильмы, даже после перестройки. То есть очень однозначные: враги-друзья, свои-чужие. Это все примитивно, но зрелищно. А вот хороших исторических картин всего три-четыре было за советскую историю: “Андрей Рублев”, “Михаил Ломоносов”, “Баллада о Беринге и его друзьях” да и все, пожалуй. А после перестройки “Царевич Алексей”, “Викинг” и “Союз спасения”, а это очень мало. Поэтому я от Кравчука очень многого жду, это хороший режиссер», — добавил Шпагин.
Ранее Александр Шпагин раскрыл НСН секрет успешной экранизации «Собачьего сердца».
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