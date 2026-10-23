Новую картину Андрея Кравчука о Петре I уже похвалил президент Владимир Путин. В беседе с НСН кинокритик Александр Шпагин, который, как и большинство россиян фильм пока не посмотревший, все же нашел объяснение такой лестной оценке со стороны главы государства.

В России за последние четыре года готовится к выходу уже третья картина, посвященная императору Петру I. В 2022 году на экраны вышел «Петр I: Последний царь и первый император», в 2025-2026 годах на Первом канале выходил сериал «Государь» с Константином Плотниковым в роли Петра, а 29 октября в прокат выйдет драма Андрея Кравчука «Рождение империи». Последний уже оценил сам президент Владимир Путин, назвав картину «настоящим произведением искусства». По словам Шпагина, высокая оценка картины Кравчука со стороны главы государства его не удивила.