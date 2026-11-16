Фильм «Человек-паук 4: Новый день» могут номинировать на «Оскар», чтобы привлечь внимание зрителей, но это крайняя мера, а награда в любом случае не светит картине по комиксам, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Студия Sony Pictures готовит масштабную кампанию, чтобы добиться для фильма «Человек-паук 4: Новый день» номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Руководство компании считает, что крупные коммерческие картины заслуживают такого же внимания со стороны Американской Киноакадемии, как и авторские драмы, пишет издание Deadline. Баженов уверен, что это делается для продвижения фильма.