BadComedian раскрыл, почему «Человека-паука» могут номинировать на «Оскар»
Евгений Баженов заявил НСН, что кинопремия «Оскар» пока не будет отказываться от своего элитарного статуса, хоть и теряет внимание зрителей.
Фильм «Человек-паук 4: Новый день» могут номинировать на «Оскар», чтобы привлечь внимание зрителей, но это крайняя мера, а награда в любом случае не светит картине по комиксам, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Студия Sony Pictures готовит масштабную кампанию, чтобы добиться для фильма «Человек-паук 4: Новый день» номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Руководство компании считает, что крупные коммерческие картины заслуживают такого же внимания со стороны Американской Киноакадемии, как и авторские драмы, пишет издание Deadline. Баженов уверен, что это делается для продвижения фильма.
«На самом деле это будет странно. Конечно, это нормальная тактика для продвижения фильма. Если всерьез подумать о том, что «Человек-паук» может стать лучшим фильмом, возникают вопросы. Я не к тому, что комикс-фильмы не имеют права номинироваться, но как будто сама формулировка «одна из частей» звучит странно. Это все-таки история не для «Оскара». В следующем году или через какое-то время будет еще одна часть, как сравнивать эти части? Это хорошее кино, но не настолько выдающееся, чтобы годами все знали, что «Человек-паук» получил «Оскар». Мне кажется, что четвертая часть далеко не лучшая, точно не под «Оскар». Мы номинируем чаще кино, которое не все смотрели, про «Человека-паука» знают все. «Оскару» такой образ массовости не нужен», - объяснил он.
По его словам, в будущем такое вполне возможно, но для этого фильмы про супергероев придется переосмыслить.
«Да, за спецэффекты, музыку можно номинировать, но не в номинации лучшего фильма, это нужно снять выдающийся фильм. Я думаю, что мы придем к тому, что фильм по комиксам номинируют, но это должно быть какое-то переосмысление. В нынешнем варианте это не про «Оскар». С другой стороны, премия теряет зрителей, это было бы неожиданным шагом для привлечения внимания. Номинировать могут для привлечения внимания, но это все будет выглядеть странновато. «Оскар» всегда был элитой, над массовым», - заключил он.
До конца 2026 года студия рассчитывает повторно выпустить картину в кинотеатрах. В версию для нового витка проката могут добавить ранее не показанные кадры. Sony надеется таким образом привлечь внимание академиков, которые еще не посмотрели фильм.
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