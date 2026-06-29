Фильм «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории

Фильм режиссера Антуана Фукуа об истории жизни певца Майкла Джексона «Майкл» вышел на первое место в истории мирового кинематографа по кассовым сборам в жанре биографических картин. Об этом пишет Variety.

По данным издания, суммарные сборы ленты по всему миру превысили $977 млн. Фильм побил предыдущий рекорд картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер» - $975 млн.

«Майкл» вышел на экраны в апреле. С момента начала показов байопик заработал $370,2 млн в США и $607,2 млн за рубежом. Также фильм стал самым кассовым для студии Lionsgate, он обошел по сборам предыдущего рекордсмена фантастический боевик «Голодные игры: и вспыхнет пламя».

Фильм «Майкл» вышел в российский прокат в конце мая, пишет Ura.ru. Сборы байопика в РФ превысили 1 млрд рублей.

