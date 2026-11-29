По его словам, они не способны передать живое общение с детьми. «Как бы далеко ни шагнул научно-технический прогресс, ни один волшебный гаджет не заменит меня, старика. Уж поверьте мне. Мне больше всего нравится по-прежнему живое общение с ребятишками», - отметил Дед Мороз.

Ранее стало известно, что Дед Мороз из Великого Устюга просит 250 тысяч за час выступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

