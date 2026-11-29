Дед Мороз заявил, что его не заменят нейросети
29 ноября 202609:01
Денис Постольский
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга заявил ТАСС, что его не смогут заменить нейросети.
По его словам, они не способны передать живое общение с детьми. «Как бы далеко ни шагнул научно-технический прогресс, ни один волшебный гаджет не заменит меня, старика. Уж поверьте мне. Мне больше всего нравится по-прежнему живое общение с ребятишками», - отметил Дед Мороз.
Ранее стало известно, что Дед Мороз из Великого Устюга просит 250 тысяч за час выступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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