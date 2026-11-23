Народный артист России Виктор Сухоруков заявил специальному корреспонденту НСН, что гордится работой в сериале «Сталин», несмотря на то, что эта картина может вызвать споры и кому-то не понравиться.

В Москве 23 ноября прошла светская премьера сериала «Сталин», режиссером и сценаристом которого выступил Владимир Бортко. Сухоруков сыграл Никиту Хрущева, а роль Сталина исполнил Игорь Миркурбанов. По словам Сухорукова, это будет «лучший Хрущев всех времен и народов».