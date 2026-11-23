«Лучший Хрущев всех времен»: Сухоруков объяснил, почему гордится «Сталиным»
Виктор Сухоруков объяснил, почему почти не снимается в кино, признавшись, что после третьей роли Хрущева ему «не стыдно» выходить на публику.
Народный артист России Виктор Сухоруков заявил специальному корреспонденту НСН, что гордится работой в сериале «Сталин», несмотря на то, что эта картина может вызвать споры и кому-то не понравиться.
В Москве 23 ноября прошла светская премьера сериала «Сталин», режиссером и сценаристом которого выступил Владимир Бортко. Сухоруков сыграл Никиту Хрущева, а роль Сталина исполнил Игорь Миркурбанов. По словам Сухорукова, это будет «лучший Хрущев всех времен и народов».
«Фильм должен получиться грандиозным, потому что изначально материал мощный, содержательный, современный. Бортко, к сожалению, не снимал кино лет шесть. Десятилетие сценарий лежал в столе и вдруг наконец-то кто-то осмелился, рискнул потратиться и дал возможность реализоваться этому сценарию. Я туда трудно входил: меня приглашали, я отказывался, потом возвращался, и Бортко меня в итоге уговорил. Я считаю, что это и моя победа, как Хрущева, потому что я его уже дважды сыграл. Мой третий Хрущев будет лучшим Хрущевым всех времен и народов, но на первом месте для меня Хрущев в исполнении Ролана Быкова в фильме «Серые волки». Я очень горжусь этой работой, потому что она дала мне волю наиграться. Бортко поселил меня в такую любопытную историю, что мне не стыдно выходить на публику, даже если фильм будет спорным, дискуссионным и, может быть, даже не понравится. Я великолепно прожил творческую жизнь по имени «Сталин», а Миркурбанов настолько блистательно сыграл Сталина, что ему надо госпремию давать», - подчеркнул актер.
Он также объяснил, почему мало снимается в кино, хоть и востребован.
«От премьеры я жду праздника, для меня это редкий случай, я сейчас мало снимаюсь. Сейчас меня можно увидеть только в театре, я не снимаюсь в кино, но это не принципиальная позиция. Просто приглашения, которые мне поступали, мне неинтересны. Я живу насыщенной творческой жизнью, я живу интересно и востребовано. У меня время кипучее, а о проблемах русского кинематографа я знать и рассуждать не хочу», - признался Сухоруков.
Виктор Сухоруков ранее рассказал в интервью НСН, что сегодня относится к Хрущеву очень негативно, назвав его «негодяем», при котором начался распад СССР.
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