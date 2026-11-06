ОБЕРТКА ВМЕСТО ДЕНЕГ

Разговоры об осенней сказочной кинобитве начались еще в конце лета, когда продолжавшийся «Колобок» на войне хайпа и хейта со стороны поклонников «Человека-паука» все сильнее катился к прокатному миллиарду и всё-таки докатился.

Следующими «сказочными миллиардерами» должны были стать три картины от крупнейших российских кинокомпаний, вышедшие в один день, 22 октября, специально под школьные каникулы - «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым от компании «НМГ Кинопрокат», «Сказка о потерянном времени» с Иваном Охлобыстиным от кинокомпании братьев Андреасян и «Морозко» от «Централ Партнершип».

Однако каникулы позади, а ни одна из этих картин не собрала в прокате и полумиллиарда рублей. По состоянию на 6 ноября самой успешной из новых сказок стало «Чудо-Юдо» (сборы 441 млн рублей), на втором месте оказалась «Сказка о потерянном времени» (416 млн рублей), а «Морозко» и вовсе за 16 дней в прокате заработал 299 млн рублей.

При этом на стартовавшем в День народного единства длинном «праздничном уикенде» все эти фильмы оказались за пределами четверки лидеров зрительского интереса, оставшись в тени «Рождения Империи», «Битвы моторов» и американских новинок – перевыпуска третьей части «Сумерек» и романтического фэнтези «Плетеный муж». Сказочная новинка этих выходных, «Живая книга» с Сергеем Безруковым, Константином Хабенским и Никитой Кологривым и вовсе занимает на этой неделе лишь девятое место по сборам. При этом эксперты издания «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировали этой картине за уикенд заработок на уровне 100-150 млн рублей.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил НСН, что все три фильма-участника осенней сказочной кинобитвы хороши.

«Все три проекта с достаточно высоким production value и достойно сделаны. Выпускают их крупнейшие кинокомпании страны с соответствующими бюджетами на продвижение, рекламу и маркетинг. Здесь сыграет то, какая из историй окажется ближе зрителям, кто поверит в сюжетную фабулу, насколько она будет актуальной, интересной и красиво обернутой», - отмечал Исаев в начале октября.

При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью НСН не смог объяснить причины сказочного провала.

«Чтобы понять, почему это случилось, надо более детально разбираться в глубинных проблемах. Назвать эти фильмы слабыми не могу, потому что они действительно были интересными, но сработали хуже, чем осенние каникулы прошлого года. (…) Не думаю, что они в краткосрочной двухнедельной перспективе перевалят за миллиард», - сказал Воронков.