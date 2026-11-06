Исчезнувшие миллиарды: Как российское кино угодило в «сказочный провал»
«Чудо-Юдо», «Сказка о потерянном времени» и «Морозко» не смогли заработать за школьные каникулы и по полмиллиарда рублей, напугав продюсеров и заинтриговав зрителей.
Октябрь может стать переломным месяцем для российской киноиндустрии. Кассовый провал всех трех сказочных блокбастеров, решивших поучаствовать в осенней кинобитве, а также скромные результаты вышедшей в этот уикенд «Живой книги» указали на потерю интереса россиян к самому денежному киножанру последних лет. Однако, в индустрии не хотят в это верить.
ОБЕРТКА ВМЕСТО ДЕНЕГ
Разговоры об осенней сказочной кинобитве начались еще в конце лета, когда продолжавшийся «Колобок» на войне хайпа и хейта со стороны поклонников «Человека-паука» все сильнее катился к прокатному миллиарду и всё-таки докатился.
Следующими «сказочными миллиардерами» должны были стать три картины от крупнейших российских кинокомпаний, вышедшие в один день, 22 октября, специально под школьные каникулы - «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым от компании «НМГ Кинопрокат», «Сказка о потерянном времени» с Иваном Охлобыстиным от кинокомпании братьев Андреасян и «Морозко» от «Централ Партнершип».
Однако каникулы позади, а ни одна из этих картин не собрала в прокате и полумиллиарда рублей. По состоянию на 6 ноября самой успешной из новых сказок стало «Чудо-Юдо» (сборы 441 млн рублей), на втором месте оказалась «Сказка о потерянном времени» (416 млн рублей), а «Морозко» и вовсе за 16 дней в прокате заработал 299 млн рублей.
При этом на стартовавшем в День народного единства длинном «праздничном уикенде» все эти фильмы оказались за пределами четверки лидеров зрительского интереса, оставшись в тени «Рождения Империи», «Битвы моторов» и американских новинок – перевыпуска третьей части «Сумерек» и романтического фэнтези «Плетеный муж». Сказочная новинка этих выходных, «Живая книга» с Сергеем Безруковым, Константином Хабенским и Никитой Кологривым и вовсе занимает на этой неделе лишь девятое место по сборам. При этом эксперты издания «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировали этой картине за уикенд заработок на уровне 100-150 млн рублей.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил НСН, что все три фильма-участника осенней сказочной кинобитвы хороши.
«Все три проекта с достаточно высоким production value и достойно сделаны. Выпускают их крупнейшие кинокомпании страны с соответствующими бюджетами на продвижение, рекламу и маркетинг. Здесь сыграет то, какая из историй окажется ближе зрителям, кто поверит в сюжетную фабулу, насколько она будет актуальной, интересной и красиво обернутой», - отмечал Исаев в начале октября.
При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью НСН не смог объяснить причины сказочного провала.
«Чтобы понять, почему это случилось, надо более детально разбираться в глубинных проблемах. Назвать эти фильмы слабыми не могу, потому что они действительно были интересными, но сработали хуже, чем осенние каникулы прошлого года. (…) Не думаю, что они в краткосрочной двухнедельной перспективе перевалят за миллиард», - сказал Воронков.
ЖАДНОСТЬ, ПУТИН И «МОТОРЫ»
У октябрьского сказочного провала, помимо банальной потери интереса россиян, могут быть как-минимум три причины. Во-первых, все три релиза вышли в один день. Член совета АВК Роман Исаев называл «спорным» решение продюсеров столкнуть все три фильма в каникулы, а не развести их премьеры на разные даты.
«К сожалению, это не на пользу индустрии, потому что зритель должен будет выбирать из трех фильмов один. При более равномерном распределении фильмов по уикендам зритель мог бы сходить на два или на все три фильма, а так он с высочайшей долей вероятности пойдет только на один», - предупреждал эксперт.
Вторая причина - это превзошедший ожидания успех уже заработавшего миллиард гоночного ретро-блокбастера «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским. Третья – внезапный триумф исторического фильма «Рождение Империи». Эту картину публично похвалил президент России Владимир Путин, кроме того уведомление о фильме приходило россиянам через «Госуслуги».
Такой «рекламной компании» у российских фильмов еще не было. Как итог – картина Андрея Кравчука, одним из продюсеров которой выступил Никита Михалков, за 9 дней в прокате заработала 450 млн рублей и вторую неделю подряд остается самым популярным фильмом.
«Это происходит крайне редко, чтобы президент страны публично высказался о каком-нибудь фильме. Когда первое лицо государства говорит: "хорошее кино, надо посмотреть", как минимум уже интересно сходить и посмотреть», - говорил НСН в этой связи председатель АВК Алексей Воронков.
Вместе с тем он отказался считать «потерянные миллиарды» участников осенней кинобитвы следствием потери интереса россиян к сказкам.
«Аудитория сказок – это люди, которые чаще всего ходят в кино. Если среднестатистический человек ходит в кинотеатр в среднем два раза в год, то человек, который ходит на сказки, - три с половиной раза в год», - привел убедительные цифры Воронков.
Однако опрос ВЦИОМ показал несколько иную картину. По его данным первое место в рейтинге фильмов 2026 года россияне отдали «Чебурашке 2» (29% голосов), но следующие сказки только на пятом и шестом местах, это «Сказка о царе Салтане» (12%) от братьев Андреасян и «Буратино» (10%) от «НМГ Кинопрокат».
Следующие громкие сказочные релизы ждут россиян примерно через месяц. 17 декабря на экраны кинотеатров выйдут картина Сарика Андреасяна «Зима в Простоквашино», а также мультфильм «Три богатыря и Гуси-лебеди». Ну а 1 января 2027 года грядет новогодняя кинобитва с участием продолжения «Волшебника Изумрудного города», «Хоттабыча» и «Чебурашки 3», которая и покажет, рано ли хоронить курицу, несущую золотые яйца.
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