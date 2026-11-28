Сборы «Рождение империи» превысили 1 млрд рублей
Историческая драма «Рождение империи» собрала более 1 миллиарда рублей в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
В настоящий момент касса ленты режиссера Андрея Кравчука составляет 1 000 039 163 рубля. Картина стала 11-м фильмом в 2026 году, которому удалось преодолеть этот рубеж в отечественном прокате.
«Рождение империи» — масштабная историческая драма о становлении Российской империи в эпоху правления Петра I: от возвращения царя из Великого посольства и поражения при Нарве до решающей победы в Полтавской битве. Главные роли в картине исполнили Александр Горбатов (Петр I), Милош Бикович (Александр Меншиков), Юлия Пересильд, Алексей Гуськов и Ксения Утехина.
Ранее сборы «Последний богатырь. Колобок» превысили 1 млрд рублей, при этом самым кассовым фильмом этого года со сборами более 6 млрд рублей является «Чебурашка 2», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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