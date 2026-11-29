По словам актера, он не знает, сколько еще времени проведет в больнице. «Похудел до 68 кг. При боевом весе 86 кг. Но пару дней назад мой организм не стал отвергать пищу, и мне реально стало на порядок лучше, чем было еще недавно», - указал актер.

Джигурда заявил, что его перевели из реанимации в палату. «Мне дали десяток листов с картинками и описанием упражнений, которые помогут восстановиться», - сказал он. Джигурда отметил, что пока не знает, сколько еще времени ему нужно будет провести в больнице.

Ранее Джигурда рассказал, что не учинял скандал в больнице из-за запретов врачей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

