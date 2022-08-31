«Завершил войну и открыл мир»: Умер первый президент СССР Михаил Горбачев

Там сообщили, что Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни. Источники агентства отметили, что политик почти все последнее время проводил в палате в больнице, где ему оказывали паллиативную помощь. При этом журналист Александр Гамов сообщал «Комсомольской правде», что первый президент СССР перенес четыре сложных операции и похудел на 30 килограммов.

Так, в последнее время Горбачев страдал от заболевания почек. Эту информацию в начале лета подтверждал «Горбачев-фонд», в частности, отмечая, что политик последние несколько лет проходит гемодиализ.

«В целом [дела у него – прим. НСН] более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению», — говорил в июне пресс-секретарь фонда Владимир Поляков телеканалу «360».

РЕАКЦИЯ РОССИИ

Через несколько часов после смерти Горбачева президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, утром 31 августа Путин направит телеграмму родным и близким.