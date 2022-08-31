«Завершил войну и открыл мир»: Умер первый президент СССР Михаил Горбачев
Российские и западные политики выразили соболезнования, а также вспомнили достижения Горбачева и его вклад в историю.
Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни 30 августа около 22:00 по московскому времени. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу.
Там сообщили, что Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни. Источники агентства отметили, что политик почти все последнее время проводил в палате в больнице, где ему оказывали паллиативную помощь. При этом журналист Александр Гамов сообщал «Комсомольской правде», что первый президент СССР перенес четыре сложных операции и похудел на 30 килограммов.
Так, в последнее время Горбачев страдал от заболевания почек. Эту информацию в начале лета подтверждал «Горбачев-фонд», в частности, отмечая, что политик последние несколько лет проходит гемодиализ.
«В целом [дела у него – прим. НСН] более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению», — говорил в июне пресс-секретарь фонда Владимир Поляков телеканалу «360».
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Через несколько часов после смерти Горбачева президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, утром 31 августа Путин направит телеграмму родным и близким.
Со своей стороны, глава Счетной палаты Алексей Кудрин также выразил соболезнования родным и близким Горбачева и отметил, что он был автором «нового мышления» и «перестройки», которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание.
«Историческая, масштабная личность. Светлая память», - написал Кудрин в своем Telegram-канале.
В свою очередь председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Горбачев был ярчайшим политиком своего времени. Однако, по его словам, для всех родившихся в Советском Союзе он остается сложной и противоречивой исторической фигурой.
«По-христиански жаль… Так же, как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху «перестройки» и «нового мышления» и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира», - написал Слуцкий на своей странице в Telegram.
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин напомнил, что в 2016 году Горбачев поддержал присоединение Крыма к России, но спецоперация на Украине его «огорчила». Со своей стороны, депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов отметил, что Горбачев хотел, как лучше, но «случилось то, что случилось». В своем Telegram-канале от сообщил, его близкие, семья и друзья «хлебнули перестройки и девяностых сполна».
А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что уход Михаила Горбачева из жизни является трагедией для России. По его словам, именно Горбачев сломал систему, которая «изначально была ложной».
«Уход Михаила Сергеевича Горбачева - трагедия для страны и для всех тех из нас, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. Именно так - к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан. Да, во времена Советского Союза было много великих достижений. Но если эти победы и были системными, то благодаря подвигам народа, а не системе советской власти. Именно Горбачев сломал систему, которая изначально была ложной. Горбачев проторил путь, который в ином случае не смог бы в последние три с половиной десятилетия пройти наш народ», - написал Косачев в своем Telegram-канале.
РЕАКЦИЯ ЗАПАДА
После смерти Горбачева президент США Джо Байден выразил глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Американский президент назвал первого президента СССР человеком выдающихся взглядов и заявил, что, будучи сенатором видел, как Горбачев положил конец холодной войне.
«Даже спустя годы после ухода с поста он все еще был глубоко вовлечен. Когда Горбачев посетил Белый дом в 2009 году, мы с ним долго говорили о текущей работе наших стран по сокращению ядерных арсеналов США и России. Было легко понять, почему так много людей во всем мире так высоко ценят его», - цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.
О выдающимся вкладе Горбачева в политику вспомнил и бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. По его словам, которые приводит РИА Новости, первый президент СССР «обуздал» опасную гонку вооружений и положил конец холодной войне. Экс-посол также добавил, что Горбачева следует помнить за его достижения, а не за «провалы его последователей».
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон тоже не остался в стороне и заявил, что всегда восхищался мужеством и честностью Горбачева. По словам британского премьера, неустанное стремление «открыть советское общество остается примером для всех нас».
«Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которые он проявил, доведя холодную войну до мирного завершения»,— написал Джонсон в Twitter.
Американские СМИ также помянули Горбачева добрым словом. Корреспондент New York Times процитировал возглавлявшего c 1989 по 1992 госдеп Джеймса Бейкера, который заявил, что Горбачев был честным переговорщиком, по которому будет скучать свободный мир.
«История запомнит Михаила Горбачева как гиганта, который вел свою великую нацию к демократии», - заявил Бейкер.
А Издание Hill в заметке о смерти Горбачева написало, что он создал «более свободное и демократическое общество в стране и привел к концу Советский Союз». Со своей стороны, колумнист Washington Post сравнил Горбачева с Колумбом.
«Как Христофор Колумб, который случайно открыл новый мир, Горбачев наткнулся на величие, не понимая, куда направляется», - написал он.
«ОДИН СОВЕТ: ВЕСТИ ДИАЛОГ»
Бывший президент СССР 27 января 2017 года в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что перестройка сыграла огромную роль и позволила открыть дорогу к сотрудничеству с другими странами.
«Перестройка сыграла огромную роль. Мы покончили с холодной войной, открыли дорогу к сотрудничеству, лучше стали отношения с Америкой. И внутри и вне шли перемены», - говорил Горбачев в беседе с НСН, вспоминая, как он выступил на партийном пленуме с докладом «О перестройке и кадровой политике партии». С этого выступления фактически и началась перестройка.
Также в беседе с «Радиоточкой НСН» 29 июня 2016 года Горбачев поддержал решение Генассамблеи ООН об избрании Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности. Горбачев обрадовался победе Казахстана и подчеркнул, что государство является стратегическим партнером России.
«Это событие весьма позитивное, потому что Казахстан представляет большую историю и имеет большие заслуги. Казахстан давно показывает для других стран, которые устали после холодной войны, путь самостоятельного развития. Он показывает пример решения политических, экономических, социальных задач в интересах всех народов», - отмечал тогда первый и последний президент СССР.
А 22 августа 2017 года Михаил Горбачев через «Радиоточку НСН» поздравлял россиян с Днем государственного флага России. Он признался НСН, что абсолютно не помнит момент, когда триколор был поднят над Белым Домом, однако напомнил о важности праздника.
«Всех поздравляю! Флаг надо держать высоко, под флагом надо идти и решать все проблемы, нужно, чтобы самые хорошие праздники были с флагом. Это – великое дело, флаг!», - заявлял Михаил Сергеевич.
При этом первый и последний президент СССР признался, что его волнует нарастающий конфликт с США.
«Меня сейчас часто спрашивают: «Что вы можете сказать о нынешних отношениях России и Америки?» Знаете, у меня один совет: вести диалог непрерывно и постоянно укреплять доверие друг к другу», - подчеркивал президент СССР.
Позднее, в 2020 году, Михаил Горбачев в день своего 89-летия рассказал НСН о своем самочувствии и планах. Он отметил, что очень хочет не упустить круглую дату в 90 лет.
«Чувствую себя пока неважно, я только пережил две операции. Поживем — увидим, как будет дальше. Одно ясно, что 89 лет сегодня! [Впереди круглая дата в 90 лет – ред. НСН] – это самое главное, надо не упустить ее», - говорил Горбачев.
Михаил Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС с марта 1985 года по август 1991 года, а также президентом СССР с 1990 по 1991 год. Он сложил свои полномочия 25 декабря 1991 года, а на следующий день прекратил существование Советский Союз.
В октябре 1990 года он был удостоен Нобелевской премии мира. Награду вручили «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».
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