Лавров: Зеленский должен приехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо приехать в Россию, если он хочет встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Трамп пытался отправить Зеленского в Москву

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял о готовности встретиться с президентом Украины, несмотря на «историю последних шести лет после прихода Зеленского к власти». Российский лидер сказал это и после того, как украинский политик призвал к прямой встрече.

«И президент Путин ответил, что если Зеленский хочет встретиться, пусть приезжает... мы обеспечим его безопасность. Еще раз: если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву», — заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности телефонного разговора Владимира Путина с Зеленским.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры