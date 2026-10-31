Лавров: Зеленский должен приехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял о готовности встретиться с президентом Украины, несмотря на «историю последних шести лет после прихода Зеленского к власти». Российский лидер сказал это и после того, как украинский политик призвал к прямой встрече.

«И президент Путин ответил, что если Зеленский хочет встретиться, пусть приезжает... мы обеспечим его безопасность. Еще раз: если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву», — заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности телефонного разговора Владимира Путина с Зеленским.

