СМИ сообщили, что Горбачев перед смертью сильно похудел и жаловался на здоровье

В беседе со специальным корреспондентом Александром Гамовым Горбачев отмечал, что перенес несколько хирургических вмешательств.

«Он говорил, что перенес четыре сложных операции, что похудел на 30 килограммов. (В другой раз он сказал, что сбросил 40 килограммов.) Но присутствие духа никогда не терял», — рассказал журналист.

Последние два года Горбачев провел в Центральной клинической больнице.

Ранее СМИ сообщили, что незадолго до смерти бывший советский президент приехал в больницу на гемодиализ. Горбачев долгое время испытывал проблемы с почками, политик лечился в специальном отделении ЦКБ, пишет РИА ФАН.

