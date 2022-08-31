ЛДПР: оценка Горбачеву будет дана поколениями
Оценка действий единственного президента СССР Михаила Горбачева будет дана поколениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена высшего совета ЛДПР и депутата Госдумы Сергея Каргинова.
По его словам, политик соответствовал своей эпохе, неся на себе отпечаток развития действий РФ. «Я думаю, что оценка его действий будет дана поколениями», — отметил депутат.
Глава протокола первого президента СССР Владимир Шевченко заявил, что распад СССР стал трагедией для политика.
Горбачев умер вечером 30 августа на 91-м году жизни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+37 067 / сут.
Умерли
384 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+36 729 / сут.
- «Газпром» получил рекордную чистую прибыль
- ЛДПР: оценка Горбачеву будет дана поколениями
- Активисты в Германии требуют запустить «Северный поток – 2»
- Глава протокола Шевченко: Эпоха Горбачева была эпохой надежд
- «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка РФ
- Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище
- Украина попросила ЮНЕСКО признать центр Одессы объектом всемирного культурного наследия
- Умер Михаил Горбачев
- В Пакистане из-за наводнений погибли более тысячи человек
- ЕС ищет компромиссное решение по выдаче виз россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru