ЛДПР: оценка Горбачеву будет дана поколениями

По его словам, политик соответствовал своей эпохе, неся на себе отпечаток развития действий РФ. «Я думаю, что оценка его действий будет дана поколениями», — отметил депутат.

Глава протокола первого президента СССР Владимир Шевченко заявил, что распад СССР стал трагедией для политика.

Горбачев умер вечером 30 августа на 91-м году жизни.

