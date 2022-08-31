ЛДПР: оценка Горбачеву будет дана поколениями

Оценка действий единственного президента СССР Михаила Горбачева будет дана поколениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена высшего совета ЛДПР и депутата Госдумы Сергея Каргинова.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище

По его словам, политик соответствовал своей эпохе, неся на себе отпечаток развития действий РФ. «Я думаю, что оценка его действий будет дана поколениями», — отметил депутат.

Глава протокола первого президента СССР Владимир Шевченко заявил, что распад СССР стал трагедией для политика.

Горбачев умер вечером 30 августа на 91-м году жизни.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СССРЛДПРМихаил Горбачев
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