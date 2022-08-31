СМИ: Горбачев почти все последнее время находился в медучреждении
31 августа 202205:14
Единственный президент СССР Михаил Горбачев почти все последнее время находился в палате медицинского учреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Политик получил паллиативную помощь.
Напомним, уходящий с поста британский премьер-министр Борис Джонсон прокомментировал смерть Горбачева. Он заявил, что всегда восхищался мужеством и честью единственного президента СССР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru