СМИ: Горбачев почти все последнее время находился в медучреждении

Единственный президент СССР Михаил Горбачев почти все последнее время находился в палате медицинского учреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Политик получил паллиативную помощь.

Напомним, уходящий с поста британский премьер-министр Борис Джонсон прокомментировал смерть Горбачева. Он заявил, что всегда восхищался мужеством и честью единственного президента СССР.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:СССРМихаил Горбачев
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