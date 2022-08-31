Джонсон прокомментировал смерть Горбачева

Он заявил, что всегда восхищался мужеством и честью единственного президента СССР.

Джонсон также отметил, что неустанное стремление Горбачева «открыть советское общество остается примером для всех нас».

Как сообщили в Кремле, президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, который скончался вечером 30 августа.

