Джонсон прокомментировал смерть Горбачева

Уходящий с поста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал смерть Михаила Горбачева.

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Он заявил, что всегда восхищался мужеством и честью единственного президента СССР.

Джонсон также отметил, что неустанное стремление Горбачева «открыть советское общество остается примером для всех нас».

Как сообщили в Кремле, президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, который скончался вечером 30 августа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СССРВеликобританияМихаил ГорбачевБорис Джонсон
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