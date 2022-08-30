Умер Михаил Горбачев

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу.

Горбачев: «Перестал бы быть самим собой» при попытке спасти СССР силовым путем

Смерть наступила во вторник вечером. Политику было 91 год.

Ранее в июне телеграм-канал Mash сообщал, что у Горбачева возникли проблемы с почками.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Михаил Горбачев
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