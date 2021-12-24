Историк заявил, что в недоверии к России виноват Горбачев

Запад и США не считает Россию равным партнером, в этом виноват президент СССР Михаил Горбачев. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Горбачев поддержал переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США

Рогулев отметил, что «сдавать все позиции, не получая ничего взамен, это не просто слабость, это граничит с серьезными ошибками в политике страны». Историк также высказал мнение, что «ничего не сделал для сохранения Советского Союза».

По словам Рогулева, в нынешнем положении России также виновато постсоветское правительство, которое пришло на смену Горбачеву. Члены правительства пытались «задобрить» Запад, чтобы попасть в «семью цивилизованных европейских народов»

Ранее ЛДПР направила в Госдуму проект предложения считать распад СССР главной катастрофой XX века.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияСШАМихаил Горбачев
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