Историк заявил, что в недоверии к России виноват Горбачев
Запад и США не считает Россию равным партнером, в этом виноват президент СССР Михаил Горбачев. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
Рогулев отметил, что «сдавать все позиции, не получая ничего взамен, это не просто слабость, это граничит с серьезными ошибками в политике страны». Историк также высказал мнение, что «ничего не сделал для сохранения Советского Союза».
По словам Рогулева, в нынешнем положении России также виновато постсоветское правительство, которое пришло на смену Горбачеву. Члены правительства пытались «задобрить» Запад, чтобы попасть в «семью цивилизованных европейских народов»
Ранее ЛДПР направила в Госдуму проект предложения считать распад СССР главной катастрофой XX века.
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