Онищенко перечислил заболевания, больше всего снижающие продолжительность жизни
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал заболевания, которые представляют наибольшую угрозу для продолжительности жизни. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Первое - сердечно-сосудистые, второе - идет онкология, третье - эндокринные. Это те группы... целые направления, которые и годы жизни забирают, и самая высокая смертность в этих группах», — подчеркнул Онищенко.
Как отметил академик, «фундамент» развития таких болезней — перенесенный грипп, коронавирус или другие респираторные заболевания.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что основной причиной смерти россиян чаще всего становятся сердечно-сосудистые заболевания.
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