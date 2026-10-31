Онищенко перечислил заболевания, больше всего снижающие продолжительность жизни

«Первое - сердечно-сосудистые, второе - идет онкология, третье - эндокринные. Это те группы... целые направления, которые и годы жизни забирают, и самая высокая смертность в этих группах», — подчеркнул Онищенко.

Как отметил академик, «фундамент» развития таких болезней — перенесенный грипп, коронавирус или другие респираторные заболевания.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что основной причиной смерти россиян чаще всего становятся сердечно-сосудистые заболевания.

