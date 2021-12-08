Астахов: Развал СССР - не вина, а беда Горбачева

Павел Астахов: «Я напомню, что штраф за нахождение в московском метро без маски составляет пять тысяч рублей. Вообще, мы очень плохо поддаемся дисциплине. Возможно из-за того, что долго время жили в системе жестких ограничений и запретов. Возможно, в силу нашего природного характера, свободолюбивости, но в данном случае, скорее всего, из-за нашей безалаберности, не понимая ответственности и простого разгильдяйства. Скажу честно, что весь прошлый год я маску практически не снимал», - резюмировал адвокат.

