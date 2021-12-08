Астахов: Развал СССР - не вина, а беда Горбачева
Адвокат специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Около 50 тысяч москвичей нарушили масочный режим в транспорте в ноябре
Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов отметил, что шарф или платок не заменяют средства защиты. Поэтому, если пассажиры воспользуются этими предметами одежды или салфетками в качестве маски, контролеры будут вынуждены оштрафовать их.
Павел Астахов: «Я напомню, что штраф за нахождение в московском метро без маски составляет пять тысяч рублей. Вообще, мы очень плохо поддаемся дисциплине. Возможно из-за того, что долго время жили в системе жестких ограничений и запретов. Возможно, в силу нашего природного характера, свободолюбивости, но в данном случае, скорее всего, из-за нашей безалаберности, не понимая ответственности и простого разгильдяйства. Скажу честно, что весь прошлый год я маску практически не снимал», - резюмировал адвокат.
МВД предложило внести изменения в законодательство об оружии
МВД предложило внести изменения в законодательство об оружии и наделить ведомство рядом новых полномочий. В частности, предлагается позволить МВД проводить экспертные исследования и выдавать заключения о соответствии криминалистическим требованиям патронов к гражданскому и служебному оружию.
Павел Астахов: «К сожалению, все последние случаи использования гражданского охотничьего оружия при совершении преступлений заставляют государство ужесточать правила оборота таких средств. Однако вместе с ужесточением правил для вновь приобретающих оружие необходимо смягчать требования к тем, кто уже много лет добросовестно исполняет все предписанные законом нормы, не имеет нареканий. Охотник, спортсмен, охранник практически профессионально владеют всеми необходимыми навыками, они должны быть избавлены от излишнего пресса проверок и бюрократии», - отметил собеседник НСН.
Россияне назвали Гагарина главным героем времен СССР
Главным героем времен СССР россияне считают космонавта Юрия Гагарина, антигероем — первого советского президента Михаила Горбачева. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проведенное совместно с ВЦИОМ исследование в рамках проекта «30 лет без СССР».
Павел Астахов: «Нет никаких сомнений в том, что россияне сделали правильный выбор. Благодаря Юрию Алексеевичу Гагарину мы стали первыми в космосе и его подвиг останется навечно в истории всего человечества. А неспособность трансформировать стремительно устаревающую, разрушающуюся государственную систему к современным условиям было не виной, а бедой первого и последнего президента СССР», - заключил адвокат.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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