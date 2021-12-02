Пресс-секретарь Горбачева рассказал об упущенной возможности сохранить СССР

В ноябре Грачев выпустил во Франции книгу «Последний день СССР», пишет РИА ФАН. В своей работе экс-соратник бывшего советского президента Михаила Горбачева рассказывает об исторических событиях, предшествовавших распаду Советского Союза и анализирует его причины и последствия для страны и мира.

«Один из простых ответов на вопрос, мог ли остаться существовать СССР, - это то, что СССР после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, мог бы продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза», — рассказал Грачев.

Экс-помощник Горбачева отметил, что СССР мог продолжить свое существование, адаптировавшись к новому миру и новому обществу, однако этому помешали августовский путч 1991 года и Беловежские соглашения.

Грачев подчеркнул, что СССР был «идеологическим продолжением Российской империи с отсталой, архаичной и неконкурентоспособной экономикой», пишет Ura.ru. Кроме того, Советский Союз «зависел от жестокого, репрессивного, тоталитарного режима».

«Можно сказать, что Перестройка была последним шансом для сохранения Советского Союза, который, к сожалению, оборвался», — заключил бывший пресс-секретарь главы государства.

