Пресс-секретарь Горбачева рассказал об упущенной возможности сохранить СССР
СССР мог продолжить свое существование при условии адаптации к новым реалиям, однако в годы перестройки не удалось направить Советский Союз в сторону создания демократического варианта добровольного союза. Об этом заявил последний пресс-секретарь президента СССР Андрей Грачев в беседе с РИА Новости.
В ноябре Грачев выпустил во Франции книгу «Последний день СССР», пишет РИА ФАН. В своей работе экс-соратник бывшего советского президента Михаила Горбачева рассказывает об исторических событиях, предшествовавших распаду Советского Союза и анализирует его причины и последствия для страны и мира.
«Один из простых ответов на вопрос, мог ли остаться существовать СССР, - это то, что СССР после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, мог бы продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза», — рассказал Грачев.
Экс-помощник Горбачева отметил, что СССР мог продолжить свое существование, адаптировавшись к новому миру и новому обществу, однако этому помешали августовский путч 1991 года и Беловежские соглашения.
Грачев подчеркнул, что СССР был «идеологическим продолжением Российской империи с отсталой, архаичной и неконкурентоспособной экономикой», пишет Ura.ru. Кроме того, Советский Союз «зависел от жестокого, репрессивного, тоталитарного режима».
«Можно сказать, что Перестройка была последним шансом для сохранения Советского Союза, который, к сожалению, оборвался», — заключил бывший пресс-секретарь главы государства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Пресс-секретарь Горбачева рассказал об упущенной возможности сохранить СССР
- «Если не начнется война»: Лукашенко назвал сроки проведения референдума по Конституции Белоруссии
- Эрдоган сменил главу Минфина Турции на фоне падения курса лиры
- Канадский дипломат предрек России «кровотечение» в случае агрессии на Украине
- В Москве упростили правила получения медотвода от прививки против COVID-19
- На Украине обвинили Германию и Россию в «затягивании» ввода «СП-2»
- Лукашенко заявил, что единой валютой Союзного государства будет рубль
- Американский суд отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России
- Главный инфекционист США: «омикрон» сопротивляется действию вакцин
- В Иркутской области завуч сбила школьницу и отказалась вести ее в больницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru