Трамп заявил, что Голливуд умирает из-за политики демократов

Политика демократов привела к краху киноиндустрии в США, считает президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Голливуд опустел из-за иностранных государств. Демократы допустили это», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, к нему постоянно обращаются за помощью представители киноиндустрии. Люди, которые «годами говорили гадости» о президенте, теперь просят о налоговых льготах, так как киноиндустрия в Штатах умирает. Трамп допустил, что предоставит такие преимущества.

Между тем режиссер и продюсер Стивен Сигал заявил, что «Голливуд пал» под натиском групп, с которыми артист никогда не был согласен.

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ФОТО: AP / ТАСС
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