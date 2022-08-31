Глава протокола Шевченко: Эпоха Горбачева была эпохой надежд

Эпоха Михаила Горбачева была эпохой надежд, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу протокола первого президента СССР Владимира Шевченко.

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По его словам, распад СССР стал трагедией для политика. Шевченко отметил, что Горбачев в жизни был добрым человеком.

Напомним, Горбачев умер вечером 30 августа на 91-м году жизни.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СССРМихаил Горбачев
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