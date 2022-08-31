Глава протокола Шевченко: Эпоха Горбачева была эпохой надежд
31 августа 202200:21
Эпоха Михаила Горбачева была эпохой надежд, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу протокола первого президента СССР Владимира Шевченко.
По его словам, распад СССР стал трагедией для политика. Шевченко отметил, что Горбачев в жизни был добрым человеком.
Напомним, Горбачев умер вечером 30 августа на 91-м году жизни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru