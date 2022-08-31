Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище

Михаила Горбачева, скончавшегося во вторник, похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Горбачев-фонда.

Дата церемония будет объявлена позднее. Ее определит семья политика.

Горбачев был первым и единственным президентом СССР. О его смерти сообщили в Центральной клинической больнице. Политик умер после продолжительной болезни. Ему был 91 год.









