Трамп: Доходы от сотрудничества с Венесуэлой превысили расходы на удары по Ирану

«Все деньги, которые мы потратили, мы в большем объеме заработали в месте под названием Венесуэла, в 10 раз», — указал глава Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон потратил на удары по Ирану «очень мало денег, относительно говоря».

Между тем Дональд Трамп допустил проведение еще одной операции против Тегерана.

