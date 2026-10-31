Трамп: Доходы от сотрудничества с Венесуэлой превысили расходы на удары по Ирану
31 октября 202602:56
Юлия Савченко
Доходы США от торгового сотрудничества с Венесуэлой во много раз превосходят объем средств, потраченных на операцию против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
«Все деньги, которые мы потратили, мы в большем объеме заработали в месте под названием Венесуэла, в 10 раз», — указал глава Белого дома.
По словам Трампа, Вашингтон потратил на удары по Ирану «очень мало денег, относительно говоря».
Между тем Дональд Трамп допустил проведение еще одной операции против Тегерана.
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