Трамп: Доходы от сотрудничества с Венесуэлой превысили расходы на удары по Ирану

Доходы США от торгового сотрудничества с Венесуэлой во много раз превосходят объем средств, потраченных на операцию против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Трамп заявил о заключении сделки с Венесуэлой по ее нефтяным резервам

«Все деньги, которые мы потратили, мы в большем объеме заработали в месте под названием Венесуэла, в 10 раз», — указал глава Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон потратил на удары по Ирану «очень мало денег, относительно говоря».

Между тем Дональд Трамп допустил проведение еще одной операции против Тегерана.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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