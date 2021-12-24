Горбачев поддержал переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США
Экс-президент СССР Михаил Горбачев поддержал переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По словам бывшего советского лидера, после распада СССР страна оказалась ослабленной, прежде всего экономически, и не могла рассчитывать на равноправные отношения с Западом. При этом Соединенным Штатам «ударило в голову высокомерие», пишет Газета.ру.
«Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — отметил Горбачев.
Экс-президент подчеркнул, что важнейшие документы о коллективной безопасности в Европе были преданы забвению, пишет РИА ФАН. Однако, по мнению Горбачева, еще не поздно вернуть их, в частности, вспомнить Парижскую хартию.
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