Горбачев поддержал переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США

По словам бывшего советского лидера, после распада СССР страна оказалась ослабленной, прежде всего экономически, и не могла рассчитывать на равноправные отношения с Западом. При этом Соединенным Штатам «ударило в голову высокомерие», пишет Газета.ру.

«Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — отметил Горбачев.

Экс-президент подчеркнул, что важнейшие документы о коллективной безопасности в Европе были преданы забвению, пишет РИА ФАН. Однако, по мнению Горбачева, еще не поздно вернуть их, в частности, вспомнить Парижскую хартию.

