Онищенко призвал регионы усилить контроль над «мышиной лихорадкой»

Как отметил эксперт, выявленных случаев заболевания много, значит, в некоторых регионах не уделяется достаточного внимания ситуации и нет контроля за распространенностью грызунов.

«Поэтому надо конкретно назначить дополнительные меры, предъявить их региональным руководителям, начиная с губернаторов, руководителям городов и районов, и провести профилактические мероприятия», - подчеркнул Онищенко.

Ранее СМИ сообщили, что в разных регионах более 1,5 тысячи человек обратились к медикам из-за «мышиной лихорадки».

