Онищенко призвал регионы усилить контроль над «мышиной лихорадкой»

Меры профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом, или «мышиной лихорадки», в ряде регионов следует усилить. Об этом заявил в беседе с ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию по «мышиной лихорадке»

Как отметил эксперт, выявленных случаев заболевания много, значит, в некоторых регионах не уделяется достаточного внимания ситуации и нет контроля за распространенностью грызунов.

«Поэтому надо конкретно назначить дополнительные меры, предъявить их региональным руководителям, начиная с губернаторов, руководителям городов и районов, и провести профилактические мероприятия», - подчеркнул Онищенко.

Ранее СМИ сообщили, что в разных регионах более 1,5 тысячи человек обратились к медикам из-за «мышиной лихорадки».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
ТЕГИ:ЗаболеваниеГеннадий Онищенко

Горячие новости

Все новости

партнеры