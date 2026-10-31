Онищенко призвал регионы усилить контроль над «мышиной лихорадкой»
Меры профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом, или «мышиной лихорадки», в ряде регионов следует усилить. Об этом заявил в беседе с ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Как отметил эксперт, выявленных случаев заболевания много, значит, в некоторых регионах не уделяется достаточного внимания ситуации и нет контроля за распространенностью грызунов.
«Поэтому надо конкретно назначить дополнительные меры, предъявить их региональным руководителям, начиная с губернаторов, руководителям городов и районов, и провести профилактические мероприятия», - подчеркнул Онищенко.
Ранее СМИ сообщили, что в разных регионах более 1,5 тысячи человек обратились к медикам из-за «мышиной лихорадки».
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