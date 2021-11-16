Горбачев: США и Россия должны отказаться от «диалога глухих»
Отношения между Москвой и Вашингтоном не должны превращаться в «диалог глухих», говорится в заявлении экс-президент СССР Михаила Горбачева в приветствии бывшему главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву и участникам конференции Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и безъядерный мир, которое опубликовано на сайте «Горбачев-фонда».
Как напомнил политик, на встрече в Женеве президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден подтвердили приверженность принципу недопущения ядерной войны. «Надеюсь, что эти переговоры не превратятся в диалог глухих и начнут давать результаты», — отметил Горбачев.
По его словам, двум странам следует отказаться «бросать гигантские средства в топку гонки вооружений» и необходимо наладить контакты в ядерной сфере. По мнению Горбачева, ядерные державы осознают свою ответственность перед человечеством и предприняли первые шаги в решении вопроса.
Ранее Горбачев отметил важность сокращения стратегических наступательных вооружений, а также выразил надежду, что российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не станет затягивать.
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