Горбачев: США и Россия должны отказаться от «диалога глухих»

Как напомнил политик, на встрече в Женеве президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден подтвердили приверженность принципу недопущения ядерной войны. «Надеюсь, что эти переговоры не превратятся в диалог глухих и начнут давать результаты», — отметил Горбачев.

По его словам, двум странам следует отказаться «бросать гигантские средства в топку гонки вооружений» и необходимо наладить контакты в ядерной сфере. По мнению Горбачева, ядерные державы осознают свою ответственность перед человечеством и предприняли первые шаги в решении вопроса.

Ранее Горбачев отметил важность сокращения стратегических наступательных вооружений, а также выразил надежду, что российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не станет затягивать.

