Михаил Горбачев пожелал себе «не упустить» 90-летие
Первый и последний президент СССР в день своего 89-летия рассказал НСН о самочувствии и планах.
Сегодня, 2 марта, свое 89-летие отмечает экс-президент СССР, глава Международного общественного фонда социально-экономических и политических исследований Михаил Горбачев. В беседе с НСН именинник рассказал о своем самочувствии и планах.
«Чувствую себя пока неважно, я только пережил две операции. Поживем — увидим, как будет дальше. Одно ясно, что 89 лет сегодня! [Впереди круглая дата в 90 лет] – это самое главное, надо не упустить ее», - сказал Михаил Горбачев.
Ранее с 89-летием экс-президента СССР поздравил президент России Владимир Путин, соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля. В сообщении отмечается опыт и авторитет политика, его «значимая роль в отечественной и мировой истории».
Михаил Горбачев - последний генеральным секретарь ЦК КПСС (с 1985 по 1991 годы), а также последний председатель Президиума Верховного Совета СССР с 1988-го по 1989 год, впоследствии - председатель Верховного Совета СССР с 1989 по 1990 годы.
В 1990 году он стал первым и последним президентом СССР. Наиболее известной широкой публике его наградой является Нобелевская премия мира, которая присуждается за выдающийся вклад в области укрепления мира. Горбачев получил ее в 1990 году. Именно при нем была окончена Холодная война и выведены советские войска из Афганистана.
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