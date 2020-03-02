Михаил Горбачев пожелал себе «не упустить» 90-летие

Ранее с 89-летием экс-президента СССР поздравил президент России Владимир Путин, соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля. В сообщении отмечается опыт и авторитет политика, его «значимая роль в отечественной и мировой истории».

Михаил Горбачев - последний генеральным секретарь ЦК КПСС (с 1985 по 1991 годы), а также последний председатель Президиума Верховного Совета СССР с 1988-го по 1989 год, впоследствии - председатель Верховного Совета СССР с 1989 по 1990 годы.

В 1990 году он стал первым и последним президентом СССР. Наиболее известной широкой публике его наградой является Нобелевская премия мира, которая присуждается за выдающийся вклад в области укрепления мира. Горбачев получил ее в 1990 году. Именно при нем была окончена Холодная война и выведены советские войска из Афганистана.