Лавров рассказал, когда будут объявлены конкретные даты переговоров в Абу-Даби

Конкретная дата возможных трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины в Абу-Даби станет известна после подтверждения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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Как напомнил глава МИД, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировали встречу примерно в середине ноября.

«Но конкретные даты, конечно, будут объявлены, как только они окончательно будут подтверждены», — указал Лавров.

Кроме того, министр рассказал, что он и госсекретарь США Марко Рубио не участвуют напрямую в подготовке переговоров в Абу-Даби. Работа ведется по линии администрации президента.

Ранее Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США начали согласовывать дату трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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