Лавров рассказал, когда будут объявлены конкретные даты переговоров в Абу-Даби

Как напомнил глава МИД, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировали встречу примерно в середине ноября.

«Но конкретные даты, конечно, будут объявлены, как только они окончательно будут подтверждены», — указал Лавров.

Кроме того, министр рассказал, что он и госсекретарь США Марко Рубио не участвуют напрямую в подготовке переговоров в Абу-Даби. Работа ведется по линии администрации президента.

Ранее Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США начали согласовывать дату трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

