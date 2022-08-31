Байден выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Горбачева
Единственный президент СССР Михаил Горбачев был редким лидером, который обладал мужеством, чтобы рискнуть своей карьерой ради достижения «иного будущего», сообщил американский президент Джо Байден.
Из заявления главы Белого дома следует, что результатом действия Горбачева стал «более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей».
Байден назвал советского политика «человеком, обладавшим удивительной дальновидностью».
Напомним, Горбачев почти все последнее время находился в палате медицинского учреждения.
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, который скончался вечером 30 августа.
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