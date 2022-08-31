Байден выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Горбачева

Из заявления главы Белого дома следует, что результатом действия Горбачева стал «более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей».

Байден назвал советского политика «человеком, обладавшим удивительной дальновидностью».

Напомним, Горбачев почти все последнее время находился в палате медицинского учреждения.

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, который скончался вечером 30 августа.

