В 2026 году иностранцы оформили более 360 тысяч электронных виз в Россию

Иностранные граждане в текущем году оформили свыше 360 тысяч электронных виз в Россию. Об этом рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.

По его словам, согласно законодательству единая электронная виза дает право на въезд в Россию, пребывание в стране с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста или для участия в различных мероприятиях и «соответствующих связей и контактов».

«В период с 1 января по 12 октября 2026 года гражданам иностранных государств было оформлено 361 115 ЕЭВ», — подчеркнул дипломат.

Как отметил Климов, в первую пятерку государств по востребованности визы входят Германия (57 233 документа), Турция (55 818), Индия (37 814), Китай (30 922), Эстония (20 391).

Ранее глава консульского департамента МИД рассказал, что в 2025 году электронные визы в Россию оформили более 821 тысячи иностранцев.

