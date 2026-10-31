В 2026 году иностранцы оформили более 360 тысяч электронных виз в Россию
Иностранные граждане в текущем году оформили свыше 360 тысяч электронных виз в Россию. Об этом рассказал глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.
По его словам, согласно законодательству единая электронная виза дает право на въезд в Россию, пребывание в стране с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста или для участия в различных мероприятиях и «соответствующих связей и контактов».
«В период с 1 января по 12 октября 2026 года гражданам иностранных государств было оформлено 361 115 ЕЭВ», — подчеркнул дипломат.
Как отметил Климов, в первую пятерку государств по востребованности визы входят Германия (57 233 документа), Турция (55 818), Индия (37 814), Китай (30 922), Эстония (20 391).
Ранее глава консульского департамента МИД рассказал, что в 2025 году электронные визы в Россию оформили более 821 тысячи иностранцев.
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