Песков: Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева
31 августа 202202:22
Российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, утром глава государства направит телеграмму родным и близким Горбачева.
Как заявил член высшего совета ЛДПР и депутат Госдумы Сергей Каргинов, политик соответствовал своей эпохе, неся на себе отпечаток развития действий РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+37 067 / сут.
Умерли
384 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+36 729 / сут.
- Трамп заявил о тайных подробностях сексуальной жизни Макрона
- Джонсон прокомментировал смерть Горбачева
- СМИ: Китай в случае войны с США нанесет удар по Гуаму
- Песков: Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева
- «Газпром» получил рекордную чистую прибыль
- ЛДПР: оценка Горбачеву будет дана поколениями
- Активисты в Германии требуют запустить «Северный поток – 2»
- Глава протокола Шевченко: Эпоха Горбачева была эпохой надежд
- «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка РФ
- Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище
30 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru