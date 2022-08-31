Песков: Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева

Российский лидер Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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По его словам, утром глава государства направит телеграмму родным и близким Горбачева.

Как заявил член высшего совета ЛДПР и депутат Госдумы Сергей Каргинов, политик соответствовал своей эпохе, неся на себе отпечаток развития действий РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил ГорбачевВладимир Путин
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