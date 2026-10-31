Минздрав разработал стандарт помощи взрослым при мозолях

Минздрав планирует утвердить стандарт помощи взрослым пациентам при мозолях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

«Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при мозолях и омозолелостях (диагностика и лечение) согласно приложению», — указано в проекте.

Для диагностики заболевания планируют проводить микробиологическое исследование элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам, а также посещение дерматовенеролога.

В документе говорится, что в качестве вариантов лечения будут применять электрокоагуляцию и лазерную деструкцию ткани. Также возможно использование препаратов с действующим веществом «мочевина». Средняя продолжительность лечения составит 39 дней.

Ранее Минздрав разработал проект приказа об изменении порядка работы хирургов с 1 января 2027 года.

