Лавров и Рубио пообщались на приеме в честь гостей заседания СМИД G20

Глава российского МИД принимает участие во встрече министров иностранных дел государств Группы двадцати в США.

«Прием по случаю министерской "двадцатки" американское председательство устроило в океанариуме Атланты. С приветственным словом выступил госсекретарь Марко Рубио», — указала Захарова.

Дипломат опубликовала фотографию общающихся Лаврова и Рубио, а также снимок руководителей внешнеполитических ведомств РФ и США за одним столом с турецким коллегой Хаканом Фиданом в окружении ряда дипломатов.

