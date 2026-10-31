Лавров и Рубио пообщались на приеме в честь гостей заседания СМИД G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио пообщались «на ногах» во время приема в Атланте. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Глава российского МИД принимает участие во встрече министров иностранных дел государств Группы двадцати в США.
«Прием по случаю министерской "двадцатки" американское председательство устроило в океанариуме Атланты. С приветственным словом выступил госсекретарь Марко Рубио», — указала Захарова.
Дипломат опубликовала фотографию общающихся Лаврова и Рубио, а также снимок руководителей внешнеполитических ведомств РФ и США за одним столом с турецким коллегой Хаканом Фиданом в окружении ряда дипломатов.
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