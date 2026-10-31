Роспотребнадзор развеял главный миф о вакцинации против гриппа
Мнение о том, что одной вакцинации от гриппа хватит на несколько лет, является самым частым заблуждением. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Как отметили в ведомстве, вирусы гриппа очень изменчивы и постоянно мутируют.
«Поэтому ежегодно состав вакцин актуализируется с учетом прогнозов ВОЗ. Таким образом, прививаться необходимо ежегодно», — указал Роспотребнадзор.
Также в федеральной службе подчеркнули, что современные вакцины содержат не живой грипп, а его фрагменты, на которые формируется иммунный ответ, и заболеть от прививки невозможно.
Ранее ведомство сообщило, что более 31 млн россиян уже сделали прививку от гриппа в этом сезоне.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минздрав разработал стандарт помощи взрослым при мозолях
- Лавров и Рубио пообщались на приеме в честь гостей заседания СМИД G20
- Роспотребнадзор развеял главный миф о вакцинации против гриппа
- Трамп: Доходы от сотрудничества с Венесуэлой превысили расходы на удары по Ирану
- Лавров: Зеленский должен приехать в Москву, если хочет встречи с Путиным
- Онищенко перечислил заболевания, больше всего снижающие продолжительность жизни
- В 2026 году иностранцы оформили более 360 тысяч электронных виз в Россию
- Лавров рассказал, когда будут объявлены конкретные даты переговоров в Абу-Даби
- В Польше член Государственного трибунала заявил о госперевороте
- СМИ: на саммите G20 отменили общее фото из-за Лаврова