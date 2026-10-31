Роспотребнадзор развеял главный миф о вакцинации против гриппа

Как отметили в ведомстве, вирусы гриппа очень изменчивы и постоянно мутируют.

«Поэтому ежегодно состав вакцин актуализируется с учетом прогнозов ВОЗ. Таким образом, прививаться необходимо ежегодно», — указал Роспотребнадзор.

Также в федеральной службе подчеркнули, что современные вакцины содержат не живой грипп, а его фрагменты, на которые формируется иммунный ответ, и заболеть от прививки невозможно.

Ранее ведомство сообщило, что более 31 млн россиян уже сделали прививку от гриппа в этом сезоне.

