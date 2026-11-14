СЛЕЗЫ И БЛАГОДАРНОСТЬ

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек (Валерия Чекалина), получившей условный срок по делу о незаконных переводах средств за рубеж. Теперь судимость со знаменитости будет снята, передает RT.

«Помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля... Гагаринским районным судом Москвы», - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что при помиловании Чекалиной Путин принял во внимание тяжелую болезнь блогера и наличие у нее несовершеннолетних детей. У девушки прогрессирующий рак желудка.