«Спасибо президенту!»: Путин помиловал Лерчек
С блогера сняли судимость и освободили от выплаты многомиллионного штрафа.
Президент России Владимир Путин помиловал осужденную блогера Валерию Чекалину. До этого знаменитость отправила соответствующее обращение главе государства. В частности теперь ей можно выезжать за границу, что сейчас крайне важно для звезды в рамках борьбы с онкологией. Однако поездку пока придется отложить, так как Лерчек столкнулась с новыми проблемами.
СЛЕЗЫ И БЛАГОДАРНОСТЬ
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек (Валерия Чекалина), получившей условный срок по делу о незаконных переводах средств за рубеж. Теперь судимость со знаменитости будет снята, передает RT.
«Помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля... Гагаринским районным судом Москвы», - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что при помиловании Чекалиной Путин принял во внимание тяжелую болезнь блогера и наличие у нее несовершеннолетних детей. У девушки прогрессирующий рак желудка.
«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности», - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, повлияла ли на решение о помиловании известность Чекалиной и резонанс вокруг ее дела, или же принимался во внимание только сам факт того, что звезда нуждается в выезде на лечение.
Сама Лерчек со слезами на глазах отреагировала на новость о помиловании и записала видеообращение в одной из соцсетей с благодарностью президенту, передает RT.
«Уважаемый Владимир Владимирович, я никогда не думала, что буду записывать видео вам с личным обращением. И я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично, за вашу доброту и за то, что дали мне помилование», - сказала блогер.
Кроме того, Чекалина поблагодарила и своих подписчиков.
«Мы хотим сказать спасибо вам за поддержку. Это действительно счастливый день в жизни. Это не просто бумажка с помилованием. Спасибо за доброту нашему президенту. Это шанс, чтобы победить рак навсегда», - заявила девушка.
От слез не удержалась и звездный адвокат Екатерина Гордон, которая вела бракоразводный процесс Валерии с блогером Артемом Чекалиным, осужденным за совершение незаконных валютных операций. В эмоциональном видеообращении правозащитница призналась, что уже начала терять надежду на благополучное разрешение ситуации.
Она поблагодарила президента и подчеркнула, насколько важно для нее это решение. При этом Гордон отметила, что Валерии нужно будет максимально быстро отправиться на лечение.
«Я с ней на постоянной связи. Она плачет и очень благодарна. Чувствует она себя плохо, но верит всем сердцем. Помилование означает освобождение от условного срока и штрафа. Мы вот только вместе поплакали», - приводит слова Гордон издание Super.
Отдельно адвокат высказалась о судьбе экс-супруга Лерчек. Гордон считает, что ее помилование косвенно может помочь ему смягчить приговор в следующей инстанции. Сама Екатерина согласилась выступить общественным защитником.
ЛЕЧЕНИЕ В КИТАЕ ПОД ВОПРОСОМ
Однако помилование не стало финальной точкой в истории Лерчек. Пока семья принимала поздравления, адвокаты столкнулись с новой проблемой. Девушке необходимо пройти лечение в Китае, но для выезда за границу ей нужно вернуть загранпаспорт, местонахождение которого предстоит установить.
Один из адвокатов Валерии Чекалиной рассказал, что блогер сможет выехать в Китай на лечение после того, как ФСИН вернет ее загранпаспорт.
«Паспорт у нее был изъят в ходе следствия. Потом его забрал инспектор ФСИН, а где он находится сейчас, нужно выяснять», - уточнил он в разговоре с ТАСС.
Кроме того, канал Baza в «Максе» писал, что Лерчек пока не может вылететь в Китай, так как сроки, в которые ее готова была принять клиника, истекли еще 2 ноября. Теперь звезде необходимо заново согласовать с медучреждением даты и условия госпитализации. Кроме того, блогеру предстоит собрать средства для оплаты лечения за границей. По данным Baza, лечение в Китае обойдется в 18 млн рублей.
Согласно информации источника, стандартная схема лечения рака желудка включает обследования, тесты, от шести до 12 циклов системной терапии, препараты для костей и возможную лучевую терапию. Стоимость такого курса предварительно оценивается в 3,3–7,2 млн рублей.
При этом самый дорогой вариант — CAR-T-терапия при наличии соответствующих показаний. Именно его врачи рекомендовали Лерчек. Известно, что только сам препарат стоит 11–12 млн рублей. Кроме того, в общую сумму также входят аферез, сопровождение, пребывание в реанимации и лечение возможных осложнений. Такая схема стоит около 13–18 млн рублей и выше, пишет издание.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ШТРАФА
Между тем, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева объяснила, что Валерия Чекалина после помилования может свободно выехать за границу для лечения.
«Помилование означает снятие судимости и различных ограничений, связанных с ней. В том числе и снятие ограничений на выезд за рубеж, например — на поездку в Китай для лечения», - приводит ее слова ТАСС.
К тому же один из адвокатов знаменитости рассказал изданию, что Лерчек не должна платить назначенный судом штраф на сумму более 763 млн рублей после помилования. Он объяснил, что по условиям указа президента осужденная полностью освобождается от наказания, а исполнительное производство подлежит прекращению по ст. 103 закона об исполнительном производстве. Теперь Лерчек также имеет право свободно пользоваться интернетом, что было запрещено ей приговором.
Юрист Олег Зернов подтвердил, что помилованной знаменитости не нужно будет выплачивать назначенный судом штраф.
«Помилование освобождает от всех видов наказания, в том числе и от штрафа», - сказал он РИА Новости.
31 июля 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и назначил ей штраф в размере 763 млн 573 тысяч 551 рубля. Кроме того, в течение трех лет девушке запретили продвигать свой бренд в интернете.
При этом суд назначил Лерчек пятилетний испытательный срок и обязал не менять постоянное место жительства без уведомления спецоргана, являться в специализированный госорган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менее одного раза в месяц и не заниматься деятельностью в Сети.
Мосгорсуд признал приговор законным. Защита подала кассационную жалобу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в интервью НСН говорил, что шансы Лерчек на помилование равны 1%, и то при условии, что она погасит штраф в размере 763 млн рублей.
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