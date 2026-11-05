Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Лерчек

Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Как пишет RT, это пять лет лишения свободы условно и штраф в размерер 763 млн по делу о незаконном выводе средств в ОАЭ.

«Шоу» закончилось: Лерчек вынесли приговор

Приговор Гагаринского суда Москвы обжаловали защита блогера и прокуратура. Однако Мосгорсуд признал его законным.

Сама Чекалина, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, на судебном заседании не присутствовала. Как пояснил адвокат Константин Третьяков, её экстренно госпитализировали.

Ранее Чекалина обратилась в суд с просьбой разрешить ей уехать в Китай для экстренного лечения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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