Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Лерчек

Приговор Гагаринского суда Москвы обжаловали защита блогера и прокуратура. Однако Мосгорсуд признал его законным.

Сама Чекалина, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, на судебном заседании не присутствовала. Как пояснил адвокат Константин Третьяков, её экстренно госпитализировали.

Ранее Чекалина обратилась в суд с просьбой разрешить ей уехать в Китай для экстренного лечения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

