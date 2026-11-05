Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Лерчек
Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Как пишет RT, это пять лет лишения свободы условно и штраф в размерер 763 млн по делу о незаконном выводе средств в ОАЭ.
Приговор Гагаринского суда Москвы обжаловали защита блогера и прокуратура. Однако Мосгорсуд признал его законным.
Сама Чекалина, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, на судебном заседании не присутствовала. Как пояснил адвокат Константин Третьяков, её экстренно госпитализировали.
Ранее Чекалина обратилась в суд с просьбой разрешить ей уехать в Китай для экстренного лечения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Лучше, чем суд!»: Кирьянов похвалил Минфин за «очные ставки» ФНС с россиянами
- «Не отличился»: Что ждет главу Карелии Парфенчикова после отставки
- Путин передал во временное управление подразделение Japan Tobacco International
- Продюсер Дворцов назвал причину резкого снижения гонораров Кадышевой
- Умер основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов
- Россиянам объяснили, как накопить миллион рублей за шесть лет
- Наш парень: Юрий Семин оценил «Калинку-малинку» в честь Батракова в Стамбуле
- «Жестят» все: Почему россияне стали чаще судиться с каршерингами
- Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
- «Кнопка управления в Баку»: Что объединило оппозицию Армении