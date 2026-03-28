«Чувствую себя инвалидом»: Лерчек пожаловалась на проблемы с получением медпомощи

Чекалина рассказала, что в кабинете медработника отсутствовало какое-либо оборудование, которое могло бы ей помочь. Однако следователь, по ее утверждению, заявил, что Лерчек якобы сама выбрала это учреждение. Блогер добавила, что после этого продолжала принимать только обезболивающие.

«Я чувствую себя инвалидом. Не хочу умирать, очень хочу жить. Буду бороться до конца. Но у меня вот эти господа отняли драгоценное время», - сказала в Сети знаменитость.

В настоящий момент Чекалину отпустили из-под домашнего ареста. Суд назначил ей запрет определенных действий, после чего с нее сняли электронный браслет. Теперь блогер может посещать медучреждения без специального разрешения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в интервью НСН усомнилась, что Лерчек, в момент, когда она находилась под домашним арестом, запрещали посещать врача.