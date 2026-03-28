«Чувствую себя инвалидом»: Лерчек пожаловалась на проблемы с получением медпомощи
Болеющая раком блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сообщила о проблемах с получением медпомощи, пожаловавшись на фельдшерский кабинет. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в одной из соцсетей.
В начале марта стало известно, что у девушки диагностировали рак желудка четвертой стадии. Чекалина сообщила, что следователь разрешил ей посетить госмедучреждение, но не дал выбрать клинику, так как ей в рамках домашнего ареста было запрещено пользоваться интернетом и Госуслугами. В связи с этим, по словам блогера, она была вынуждена обратиться в ближайшее место — фельдшерский кабинет, расположенный в Истре.
Чекалина рассказала, что в кабинете медработника отсутствовало какое-либо оборудование, которое могло бы ей помочь. Однако следователь, по ее утверждению, заявил, что Лерчек якобы сама выбрала это учреждение. Блогер добавила, что после этого продолжала принимать только обезболивающие.
«Я чувствую себя инвалидом. Не хочу умирать, очень хочу жить. Буду бороться до конца. Но у меня вот эти господа отняли драгоценное время», - сказала в Сети знаменитость.
В настоящий момент Чекалину отпустили из-под домашнего ареста. Суд назначил ей запрет определенных действий, после чего с нее сняли электронный браслет. Теперь блогер может посещать медучреждения без специального разрешения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в интервью НСН усомнилась, что Лерчек, в момент, когда она находилась под домашним арестом, запрещали посещать врача.
