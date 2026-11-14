СМИ: Россия повысила точность «Искандеров» для ударов по мостам

Сейчас эти усовершенствованные возможности задействуют при нанесении ударов по мостовым переходам через Днепр, из‑за чего существенно затрудняется транспортное сообщение между берегами в районе Киева.

Как уточняет газета, в составе ракет применяются оптические и радиолокационные головки самонаведения — они обеспечивают точность удара с отклонением всего в несколько метров. Советник главы Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов рассказал, что на финальной стадии полёта ракета проводит сканирование местности и на основе полученных данных уточняет курс. Благодаря этому технология сохраняет эффективность даже при интенсивном противодействии средствами радиоэлектронной борьбы.

По наблюдениям журналистов The Telegraph, тактика ударов по киевским переправам со стороны российских подразделений претерпела изменения. Если на ранних этапах для разрушения мостов чаще использовали реактивные беспилотники, то в последнее время основные транспортные объекты подвергаются атакам с применением баллистических ракет. В Киеве подобные действия расценивают как целенаправленную попытку подорвать транспортную связность между западными и восточными регионами страны.

Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot и сопутствующего оборудования.

